https://ria.ru/20230127/aes-1847736653.html
Власти Запорожья назвали заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией
Власти Запорожья назвали заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией - РИА Новости, 27.01.2023
Власти Запорожья назвали заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией
Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:17
2023-01-27T00:17
2023-01-27T00:55
запорожская аэс
запорожье
запорожская область
владимир рогов
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее МАГАТЭ, сославшись на находящихся на станции экспертов, опубликовало заявление о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, свидетельствующие, по их данным, о "военных действиях вблизи объекта".По его словам, МАГАТЭ видимо преследует цель поставить под сомнение способность российских вооруженных сил гарантировать безопасность и защитить атомную станцию от обстрелов со стороны Украины."Складывается впечатление, что МАГАТЭ выполняет политическую волю киевского режима и их хозяев, которые обеспокоены успешными наступательными действиями российской армии на запорожском участке линии фронта, поэтому и пытаются его замедлить всяческим путем, в том числе, распространяя дезинформацию", - сказал Рогов.Собеседник агентства добавил, что ситуация на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон находится в норме. "На самой станции заканчиваются ремонтные работы на открытом распорядительном устройстве и линиях электропередачи, поврежденных еще в прошлом году в результате обстрелов АЭС со стороны украинских боевиков", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.
https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846880749.html
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запорожская аэс, запорожье, запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина
Запорожская АЭС, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Украина
00:17 27.01.2023 (обновлено: 00:55 27.01.2023)
Власти Запорожья назвали заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией
Рогов: заявление МАГАТЭ о взрывах в районе АЭС не соответствует действительности
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее МАГАТЭ, сославшись на находящихся на станции экспертов, опубликовало заявление о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, свидетельствующие, по их данным, о "военных действиях вблизи объекта".
"Эта информация не соответствует действительности. Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, МАГАТЭ видимо преследует цель поставить под сомнение способность российских вооруженных сил гарантировать безопасность и защитить атомную станцию от обстрелов со стороны Украины
.
"Складывается впечатление, что МАГАТЭ выполняет политическую волю киевского режима и их хозяев, которые обеспокоены успешными наступательными действиями российской армии на запорожском участке линии фронта, поэтому и пытаются его замедлить всяческим путем, в том числе, распространяя дезинформацию", - сказал Рогов.
Собеседник агентства добавил, что ситуация на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон находится в норме. "На самой станции заканчиваются ремонтные работы на открытом распорядительном устройстве и линиях электропередачи, поврежденных еще в прошлом году в результате обстрелов АЭС со стороны украинских боевиков", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.
В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины
отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве
также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.