https://ria.ru/20230126/zhyuri-1847355414.html

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года - РИА Новости, 26.01.2023

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлено в Москве. В состав судейской команды девятого конкурсного года вошли... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:00

2023-01-26T11:00

2023-01-26T12:29

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

россия

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миа "россия сегодня"

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культура

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлено в Москве. В состав судейской команды девятого конкурсного года вошли эксперты крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы.Международная часть жюри представлена заместителем директора фотодепартамента государственного информационного агентства КНР "Синьхуа" Лань Хунгуаном, штатным фотографом официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА Мехди Болурианом, старшим фотокорреспондентом крупнейшего турецкого информационного агентства "Анадолу" Сефой Караджаном, независимым фотографом из Аргентины Хуаном Каньете, проекты которого экспонируются на галерейных площадках в странах Латинской Америки и Европы.Россию в составе жюри конкурса имени Стенина представляет Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия", преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Павел также является многократным победителем конкурса Стенина разных лет и обладателем ряда престижных российских и международных премий в области фотографии.Мехди Болуриан, штатный фотограф официального информационного агентства ИРНА Исламской Республики Иран: "Очень рад войти в состав жюри конкурса: сам уже много лет слежу за Международным конкурсом фотожурналистики имени Андрея Стенина, а моим друзьям удавалось проходить отбор в различных номинациях. Конкурс 2023 года будет отличаться от смотров предыдущих лет. После почти трех лет борьбы с коронавирусом мир возвращается к нормальной жизни. В этом году я рассчитываю увидеть в работах претендентов новый постковидный мир. Поддерживая молодых фотографов, конкурс имени Андрея Стенина дает им возможность заявить о себе. Мне не терпится увидеть замечательные фотографии со всего мира".Сефа Караджан, старший фотокорреспондент информационного агентства "Анадолу" (Турция): "Я счастлив быть членом жюри этого конкурса и с нетерпением жду возможности выбрать самые замечательные из представленных работ. Каждое фото уникально. Я уверен, что нам предстоит стать участниками увлекательного соревнования, в котором победят самые зоркие глаза и самые быстрые руки. Уверен, что в 2023 году конкурс Андрея Стенина станет настоящим визуальным праздником, на арене которого сразятся самые успешные фотожурналисты со всего мира. Фотография рождается в момент, когда глаза и сердце действуют воедино. Знакомясь с конкурсными работами, я смогу понять, каким видят мир мои коллеги-фотографы".Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия": "Я участвовал в конкурсе Стенина с самого начала его существования, регулярно подавал свои работы, занимал призовые места. Сейчас я уже по возрасту не могу принять участие как участник, и у меня есть какая-то ностальгия по тем временам. Но я очень рад, что могу соприкоснуться с конкурсом уже в новом качестве, как член жюри. Мне интересно посмотреть срез работ современных молодых авторов: те темы, которые они сейчас снимают, что сейчас актуально для молодого фотографа, как они это делают. С нетерпением жду, когда жюри приступит к работе".В 2023 году фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать свои работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках.Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Девятый по счету конкурс памяти Андрея Стенина также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Роуд-шоу дает возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы аудитории по всему миру, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году уже объединила свыше сорока городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2022 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами его нескольких номинаций стали Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/laureaty-1826736076.html

https://ria.ru/20221222/konkurs-1840452146.html

https://ria.ru/20220927/pobediteli-1819565334.html

https://ria.ru/20221122/konkurs-1833441007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, новости агентства, миа "россия сегодня", юнеско, новости культуры