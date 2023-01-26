https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847576121.html
Эксперт рассказал, кто стоит за просьбами Зеленского о самолетах
Эксперт рассказал, кто стоит за просьбами Зеленского о самолетах - РИА Новости, 26.01.2023
Эксперт рассказал, кто стоит за просьбами Зеленского о самолетах
Просьбы Владимира Зеленского о поставках Украине ракет и самолетов, озвученные после решения западных стран передать танки, находятся в рамках, установленных в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:38
2023-01-26T13:38
2023-01-26T13:38
специальная военная операция на украине
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алексей леонков
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о поставках Украине ракет и самолетов, озвученные после решения западных стран передать танки, находятся в рамках, установленных в Вашингтоне, "потому что хвост не виляет собакой", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и что Киеву нужны самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак. До этого издание Hill писало, что Зеленский недоволен неготовностью США поставлять Украине технику, которая позволит атаковать Крым. По словам эксперта, прозвучавшие ранее заявления по поводу возвращения Крыма также являются стандартными и находятся в рамках той парадигмы, которую ему установили в "вашингтонском обкоме". Он напомнил, что на прошедшей недавно встрече "Рамштайн-8" министр обороны США отметил, что было бы хорошо, если благодаря поставкам западной техники украинская армия добьется значительных успехов, например, перережет сухопутный коридор в Крым. "Понятное дело, что Зеленский, подстраиваясь под это, тут же заявил, что, мол, да, мы перережем, только дайте самолеты, ракеты, дайте еще артиллерии", - сказал собеседник. "Если США скажут, что "мы не будем брать Крым", то Зеленский тут же заявит, что "Крым мы уже не возьмем, добьемся других результатов". Потому что хвост не виляет собакой, а собака виляет хвостом", - добавил Леонков.
https://ria.ru/20230126/bespilotniki-1847562735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, нато, алексей леонков, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, НАТО, Алексей Леонков, В мире
Эксперт рассказал, кто стоит за просьбами Зеленского о самолетах
Эксперт Леонков: Зеленский не самостоятелен, за его просьбами о поставках оружия стоят США
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о поставках Украине ракет и самолетов, озвученные после решения западных стран передать танки, находятся в рамках, установленных в Вашингтоне, "потому что хвост не виляет собакой", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
сказал о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и что Киеву нужны самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак. До этого издание Hill писало, что Зеленский недоволен неготовностью США
поставлять Украине технику, которая позволит атаковать Крым.
"Все заявления Зеленского – не самостоятельные его умозаключения. Они зависят от того, какие решения принимают США и их союзники по НАТО. Если в Вашингтоне нет решения о поставке оружия, то Зеленский ноет, умоляет, угрожает. Как только решение принимается, он тут же просит еще", - сказал Леонков.
По словам эксперта, прозвучавшие ранее заявления по поводу возвращения Крыма также являются стандартными и находятся в рамках той парадигмы, которую ему установили в "вашингтонском обкоме".
Он напомнил, что на прошедшей недавно встрече "Рамштайн-8" министр обороны США отметил, что было бы хорошо, если благодаря поставкам западной техники украинская армия добьется значительных успехов, например, перережет сухопутный коридор в Крым. "Понятное дело, что Зеленский, подстраиваясь под это, тут же заявил, что, мол, да, мы перережем, только дайте самолеты, ракеты, дайте еще артиллерии", - сказал собеседник.
"Если США скажут, что "мы не будем брать Крым", то Зеленский тут же заявит, что "Крым мы уже не возьмем, добьемся других результатов". Потому что хвост не виляет собакой, а собака виляет хвостом", - добавил Леонков.