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Зеленский попросил у НАТО истребители - РИА Новости, 26.01.2023
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Зеленский попросил у НАТО истребители
Зеленский попросил у НАТО истребители - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский попросил у НАТО истребители
Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T02:37
2023-01-26T08:57
владимир зеленский
йенс столтенберг
олаф шольц
украина
россия
германия
нато
f-16
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты. "Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину", – говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского. Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от Запада истребители. "Если мы получим их, преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не просто F-16: самолеты четвертого поколения - это то, то нам нужно", - сказал он агентству Рейтер. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847417740.html
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847439012.html
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владимир зеленский, йенс столтенберг, олаф шольц, украина, россия, германия, нато, f-16, m1 abrams
Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, Украина, Россия, Германия, НАТО, F-16, M1 Abrams
02:37 26.01.2023 (обновлено: 08:57 26.01.2023)
 
Зеленский попросил у НАТО истребители

Президент Украины Зеленский заявил, что ждет от НАТО поставок ракет и самолетов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты.
"Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину", – говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 18:45
Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву
Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от Запада истребители.
"Если мы получим их, преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не просто F-16: самолеты четвертого поколения - это то, то нам нужно", - сказал он агентству Рейтер.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:05Специальная военная операция на Украине
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
 
Владимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергОлаф ШольцУкраинаРоссияГерманияНАТОF-16M1 Abrams
 
 
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