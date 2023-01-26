20:25 26.01.2023 (обновлено: 22:03 26.01.2023)
В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье
В Будапеште назвали антивенгерские акции в Закарпатье неприемлемыми для кандидата в ЕС
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 янв — РИА Новости. Киев ни разу не пресек антивенгерские акции в Закарпатье, заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи в эфире телеканала HirTV.
"Было много всего, что для стремящегося в Евросоюз государства неприемлемо", — подчеркнул чиновник.
По его словам, в регионе запрещали мероприятия по случаю венгерских национальных праздников, оскверняли венгерские памятники, пытались уничтожить венгерские учреждения, дважды была предпринята попытка подорвать штаб Общества венгерской культуры.
"Мы посчитали, сколько за последние восемь-девять лет было антивенгерских инцидентов (в Закарпатье. — Прим. ред.), сюда же относятся нарушения закона. Мы насчитали более 500 случаев. Мы пытались обратить на это внимание, венгерское правительство пыталось получить ответы", — сказал Потапи.
Госсекретарь посетовал, что украинские власти не взяли на себя ответственность за антивенгерские акции в Закарпатской области.
"Если бы подобное произошло в Венгрии, думаю, что правительство Венгрии в течение нескольких часов решительно ответило бы", — отметил он.
"Между прочим, за президента Владимира Зеленского голосовали 80 процентов венгерского меньшинства, доверие было огромным. К сожалению, пользы от этого венгерское меньшинство много не получило", — пояснил чиновник.
Особенно усложнилась жизнь венгерского национального меньшинства на Украине после 2014-2015 годов, когда начали изменять законы о меньшинствах, добавил госсекретарь.
"Уже можно сказать, что в отношении национальных меньшинств указы были гораздо лучше в Советском Союзе, чем в независимой Украине", — констатировал Потапи.
В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот не отреагировал.
Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.