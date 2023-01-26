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В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье - РИА Новости, 26.01.2023
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В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье
В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье - РИА Новости, 26.01.2023
В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье
Киев ни разу не пресек антивенгерские акции в Закарпатье, заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи в эфире... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:25
2023-01-26T22:03
в мире
венгрия
украина
закарпатская область
владимир зеленский
евросоюз
нато
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 26 янв — РИА Новости. Киев ни разу не пресек антивенгерские акции в Закарпатье, заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи в эфире телеканала HirTV.По его словам, в регионе запрещали мероприятия по случаю венгерских национальных праздников, оскверняли венгерские памятники, пытались уничтожить венгерские учреждения, дважды была предпринята попытка подорвать штаб Общества венгерской культуры."Мы посчитали, сколько за последние восемь-девять лет было антивенгерских инцидентов (в Закарпатье. — Прим. ред.), сюда же относятся нарушения закона. Мы насчитали более 500 случаев. Мы пытались обратить на это внимание, венгерское правительство пыталось получить ответы", — сказал Потапи.Госсекретарь посетовал, что украинские власти не взяли на себя ответственность за антивенгерские акции в Закарпатской области.Потапи напомнил, что Венгрия первой признала независимость Украины после распада СССР и сделала все, чтобы она могла сохранить независимость и как можно скорее присоединилась к НАТО."Между прочим, за президента Владимира Зеленского голосовали 80 процентов венгерского меньшинства, доверие было огромным. К сожалению, пользы от этого венгерское меньшинство много не получило", — пояснил чиновник.Особенно усложнилась жизнь венгерского национального меньшинства на Украине после 2014-2015 годов, когда начали изменять законы о меньшинствах, добавил госсекретарь.В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот не отреагировал.Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.
https://ria.ru/20230119/zverstva-1846106370.html
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в мире, венгрия, украина, закарпатская область, владимир зеленский, евросоюз, нато, петер сийярто, будапешт, каталин новак
В мире, Венгрия, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Петер Сийярто, Будапешт, Каталин Новак
20:25 26.01.2023 (обновлено: 22:03 26.01.2023)
 
В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье

В Будапеште назвали антивенгерские акции в Закарпатье неприемлемыми для кандидата в ЕС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Будапешт, Венгрия. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 янв — РИА Новости. Киев ни разу не пресек антивенгерские акции в Закарпатье, заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи в эфире телеканала HirTV.
"Было много всего, что для стремящегося в Евросоюз государства неприемлемо", — подчеркнул чиновник.
По его словам, в регионе запрещали мероприятия по случаю венгерских национальных праздников, оскверняли венгерские памятники, пытались уничтожить венгерские учреждения, дважды была предпринята попытка подорвать штаб Общества венгерской культуры.
"Мы посчитали, сколько за последние восемь-девять лет было антивенгерских инцидентов (в Закарпатье. — Прим. ред.), сюда же относятся нарушения закона. Мы насчитали более 500 случаев. Мы пытались обратить на это внимание, венгерское правительство пыталось получить ответы", — сказал Потапи.
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Госсекретарь посетовал, что украинские власти не взяли на себя ответственность за антивенгерские акции в Закарпатской области.
"Если бы подобное произошло в Венгрии, думаю, что правительство Венгрии в течение нескольких часов решительно ответило бы", — отметил он.
Потапи напомнил, что Венгрия первой признала независимость Украины после распада СССР и сделала все, чтобы она могла сохранить независимость и как можно скорее присоединилась к НАТО.
"Между прочим, за президента Владимира Зеленского голосовали 80 процентов венгерского меньшинства, доверие было огромным. К сожалению, пользы от этого венгерское меньшинство много не получило", — пояснил чиновник.
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Особенно усложнилась жизнь венгерского национального меньшинства на Украине после 2014-2015 годов, когда начали изменять законы о меньшинствах, добавил госсекретарь.

"Уже можно сказать, что в отношении национальных меньшинств указы были гораздо лучше в Советском Союзе, чем в независимой Украине", — констатировал Потапи.

В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.
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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот не отреагировал.
Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.
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