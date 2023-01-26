https://ria.ru/20230126/zakarpate-1847715208.html

В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье

В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье - РИА Новости, 26.01.2023

В Будапеште заявили о неприемлемости антивенгерских акций в Закарпатье

Киев ни разу не пресек антивенгерские акции в Закарпатье, заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи в эфире... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:25

2023-01-26T20:25

2023-01-26T22:03

в мире

венгрия

украина

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евросоюз

нато

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 26 янв — РИА Новости. Киев ни разу не пресек антивенгерские акции в Закарпатье, заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи в эфире телеканала HirTV.По его словам, в регионе запрещали мероприятия по случаю венгерских национальных праздников, оскверняли венгерские памятники, пытались уничтожить венгерские учреждения, дважды была предпринята попытка подорвать штаб Общества венгерской культуры."Мы посчитали, сколько за последние восемь-девять лет было антивенгерских инцидентов (в Закарпатье. — Прим. ред.), сюда же относятся нарушения закона. Мы насчитали более 500 случаев. Мы пытались обратить на это внимание, венгерское правительство пыталось получить ответы", — сказал Потапи.Госсекретарь посетовал, что украинские власти не взяли на себя ответственность за антивенгерские акции в Закарпатской области.Потапи напомнил, что Венгрия первой признала независимость Украины после распада СССР и сделала все, чтобы она могла сохранить независимость и как можно скорее присоединилась к НАТО."Между прочим, за президента Владимира Зеленского голосовали 80 процентов венгерского меньшинства, доверие было огромным. К сожалению, пользы от этого венгерское меньшинство много не получило", — пояснил чиновник.Особенно усложнилась жизнь венгерского национального меньшинства на Украине после 2014-2015 годов, когда начали изменять законы о меньшинствах, добавил госсекретарь.В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот не отреагировал.Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.

https://ria.ru/20230119/zverstva-1846106370.html

https://ria.ru/20230126/vengry-1847672191.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html

https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html

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в мире, венгрия, украина, закарпатская область, владимир зеленский, евросоюз, нато, петер сийярто, будапешт, каталин новак