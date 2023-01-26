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Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2023

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте организации. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:22

2023-01-26T22:22

2023-01-26T23:07

магатэ

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энергодар

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ВЕНА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте организации.Уточняется, что в последние дни и недели эксперты агентства на станции почти ежедневно докладывали о подобных инцидентах в штаб-квартиру в Вене. В частности, накануне утром они зафиксировали восемь сильных взрывов, из-за которых вибрировали окна. В агентстве также уточнили, что "сегодня их стало слышно больше".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вена, сергей шойгу