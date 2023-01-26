Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/zaes-1847726820.html
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2023
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте организации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:22
2023-01-26T23:07
магатэ
в мире
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
вена
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:415:2903:2048_1920x0_80_0_0_83100dc7558d7c52526861f38cf808c8.jpg
ВЕНА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте организации.Уточняется, что в последние дни и недели эксперты агентства на станции почти ежедневно докладывали о подобных инцидентах в штаб-квартиру в Вене. В частности, накануне утром они зафиксировали восемь сильных взрывов, из-за которых вибрировали окна. В агентстве также уточнили, что "сегодня их стало слышно больше".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
энергодар
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вена, сергей шойгу
МАГАТЭ, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Вена, Сергей Шойгу
22:22 26.01.2023 (обновлено: 23:07 26.01.2023)
 
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы в районе ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ в последние дни фиксируют мощные взрывы в районе Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте организации.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, <...> сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта в стране", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в последние дни и недели эксперты агентства на станции почти ежедневно докладывали о подобных инцидентах в штаб-квартиру в Вене. В частности, накануне утром они зафиксировали восемь сильных взрывов, из-за которых вибрировали окна. В агентстве также уточнили, что "сегодня их стало слышно больше".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.
В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
МАГАТЭВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарВенаСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала