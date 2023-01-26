Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков
Мать Тимати Симона Юнусова раскрыла детали воспитания внуков
© Фотография размещена на странице Симоны Юнусовой с социальной сетиСимона Юнусова
© Фотография размещена на странице Симоны Юнусовой с социальной сети
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мать Тимати (Тимур Юнусов) Симона призналась, что уделяла больше внимания старшей внучке Алисе, чем младшему Ратмиру.
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
"В жизни Ратмира я фигурирую периодически и не являюсь значимой фигурой. А с Алисой я с рождения", – поделилась родительница певца в своей соцсети.
Также она ответила на вопрос подписчика о работе детей с логопедом. Собеседник отметил грамотную речь наследника Тимати.
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
"У нас все дети росли без логопедов. Думаю, это просто врожденное", – сообщила мать певца.
Кроме того, она добавила, что Ратмир спокойно перенес длительную разлуку с матерью Анастасией Решетовой на отдыхе с семьей отца.
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
"Дети в таком возрасте не скучают, если их к этому не побуждать сознательно. Они просто живут и радуются", – высказалась Юнусова.
Помимо этого, она призналась, что готова стать бабушкой еще раз.
В 2012 году Тимати вступил в отношения с Аленой Шишковой. В 2014-м у влюбленных родилась дочь Алиса. Вскоре после рождения наследницы пара рассталась.
В 2019 году у музыканта родился сын Ратмир от отношений с моделью Анастасией Решетовой. Однако спустя год рэпер разошелся с матерью своего ребенка.
Ранее артист позволил двухлетнему сыну управлять автомобилем. Тимати поделился роликом, в котором малыш сидел у него на коленях за рулем "Хаммера".
29 января 2021, 12:04ШоубизМать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову