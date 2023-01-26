https://ria.ru/20230126/yunusova-1847569464.html

Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков

Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков - РИА Новости, 26.01.2023

Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков

Мать Тимати (Тимур Юнусов) Симона призналась, что уделяла больше внимания старшей внучке Алисе, чем младшему Ратмиру. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:42

2023-01-26T13:42

2023-01-26T13:42

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

дети

семья

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мать Тимати (Тимур Юнусов) Симона призналась, что уделяла больше внимания старшей внучке Алисе, чем младшему Ратмиру. Также она ответила на вопрос подписчика о работе детей с логопедом. Собеседник отметил грамотную речь наследника Тимати. Кроме того, она добавила, что Ратмир спокойно перенес длительную разлуку с матерью Анастасией Решетовой на отдыхе с семьей отца. Помимо этого, она призналась, что готова стать бабушкой еще раз. В 2012 году Тимати вступил в отношения с Аленой Шишковой. В 2014-м у влюбленных родилась дочь Алиса. Вскоре после рождения наследницы пара рассталась. В 2019 году у музыканта родился сын Ратмир от отношений с моделью Анастасией Решетовой. Однако спустя год рэпер разошелся с матерью своего ребенка. Ранее артист позволил двухлетнему сыну управлять автомобилем. Тимати поделился роликом, в котором малыш сидел у него на коленях за рулем "Хаммера".

https://ria.ru/20210129/timati-1595082107.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тимати (тимур юнусов), дети, семья