Рейтинг@Mail.ru
Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230126/yunusova-1847569464.html
Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков
Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков - РИА Новости, 26.01.2023
Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков
Мать Тимати (Тимур Юнусов) Симона призналась, что уделяла больше внимания старшей внучке Алисе, чем младшему Ратмиру. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:42
2023-01-26T13:42
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847565437_0:374:1440:1184_1920x0_80_0_0_3229eb61942051b819f1b838cf03cf8f.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мать Тимати (Тимур Юнусов) Симона призналась, что уделяла больше внимания старшей внучке Алисе, чем младшему Ратмиру. Также она ответила на вопрос подписчика о работе детей с логопедом. Собеседник отметил грамотную речь наследника Тимати. Кроме того, она добавила, что Ратмир спокойно перенес длительную разлуку с матерью Анастасией Решетовой на отдыхе с семьей отца. Помимо этого, она призналась, что готова стать бабушкой еще раз. В 2012 году Тимати вступил в отношения с Аленой Шишковой. В 2014-м у влюбленных родилась дочь Алиса. Вскоре после рождения наследницы пара рассталась. В 2019 году у музыканта родился сын Ратмир от отношений с моделью Анастасией Решетовой. Однако спустя год рэпер разошелся с матерью своего ребенка. Ранее артист позволил двухлетнему сыну управлять автомобилем. Тимати поделился роликом, в котором малыш сидел у него на коленях за рулем "Хаммера".
https://ria.ru/20210129/timati-1595082107.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847565437_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_d18565a09b8ccae0d5d6cd8eae332605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимати (тимур юнусов), дети, семья
Шоубиз, Тимати (Тимур Юнусов), Дети, Семья
13:42 26.01.2023
 
Мать Тимати раскрыла детали воспитания внуков

Мать Тимати Симона Юнусова раскрыла детали воспитания внуков

© Фотография размещена на странице Симоны Юнусовой с социальной сетиСимона Юнусова
Симона Юнусова
© Фотография размещена на странице Симоны Юнусовой с социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мать Тимати (Тимур Юнусов) Симона призналась, что уделяла больше внимания старшей внучке Алисе, чем младшему Ратмиру.
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
"В жизни Ратмира я фигурирую периодически и не являюсь значимой фигурой. А с Алисой я с рождения", – поделилась родительница певца в своей соцсети.
Также она ответила на вопрос подписчика о работе детей с логопедом. Собеседник отметил грамотную речь наследника Тимати.
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети

"У нас все дети росли без логопедов. Думаю, это просто врожденное", – сообщила мать певца.

Кроме того, она добавила, что Ратмир спокойно перенес длительную разлуку с матерью Анастасией Решетовой на отдыхе с семьей отца.
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
Ответы Симоны Юносовой на вопросы поклонников в социальной сети
"Дети в таком возрасте не скучают, если их к этому не побуждать сознательно. Они просто живут и радуются", – высказалась Юнусова.
Помимо этого, она призналась, что готова стать бабушкой еще раз.
В 2012 году Тимати вступил в отношения с Аленой Шишковой. В 2014-м у влюбленных родилась дочь Алиса. Вскоре после рождения наследницы пара рассталась.
В 2019 году у музыканта родился сын Ратмир от отношений с моделью Анастасией Решетовой. Однако спустя год рэпер разошелся с матерью своего ребенка.
Ранее артист позволил двухлетнему сыну управлять автомобилем. Тимати поделился роликом, в котором малыш сидел у него на коленях за рулем "Хаммера".
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января 2021, 12:04Шоубиз
Мать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову
 
ШоубизТимати (Тимур Юнусов)ДетиСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала