https://ria.ru/20220114/timati-1767837718.html

Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной

Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной - РИА Новости, 14.01.2022

Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной

Тимати разрешил своему двухлетнему сыну Ратмиру управлять машиной на дороге. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:01

2022-01-14T19:01

2022-01-14T19:01

шоубиз

шоу-бизнес

тимати (тимур юнусов)

знаменитости

анастасия решетова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тимати разрешил своему двухлетнему сыну Ратмиру управлять машиной на дороге.Видео артист выложил в своих социальных сетях: малыш сидит у отца на коленях за рулем "Хаммера". В какой-то момент рэпер демонстративно поднял руки, чтобы показать, что Ратмир управляет автомобилем самостоятельно. В это время мимо проехала фура.Артист вместе с семьей отдыхает в Колумбии. Судя по опубликованным фото, рэпер также решил приобщить сына к занятиям серфингу.Ратмир родился в отношениях певца с Анастасией Решетовой. Пара рассталась в 2020 году. У Тимати также есть дочь Алиса от Алены Шишковой.

https://ria.ru/20211006/reshetova-1753332457.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов), знаменитости, анастасия решетова