https://ria.ru/20220114/timati-1767837718.html
Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной
Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной - РИА Новости, 14.01.2022
Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной
Тимати разрешил своему двухлетнему сыну Ратмиру управлять машиной на дороге. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:01
2022-01-14T19:01
2022-01-14T19:01
шоубиз
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
знаменитости
анастасия решетова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тимати разрешил своему двухлетнему сыну Ратмиру управлять машиной на дороге.Видео артист выложил в своих социальных сетях: малыш сидит у отца на коленях за рулем "Хаммера". В какой-то момент рэпер демонстративно поднял руки, чтобы показать, что Ратмир управляет автомобилем самостоятельно. В это время мимо проехала фура.Артист вместе с семьей отдыхает в Колумбии. Судя по опубликованным фото, рэпер также решил приобщить сына к занятиям серфингу.Ратмир родился в отношениях певца с Анастасией Решетовой. Пара рассталась в 2020 году. У Тимати также есть дочь Алиса от Алены Шишковой.
https://ria.ru/20211006/reshetova-1753332457.html
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шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов), знаменитости, анастасия решетова
Тимати позволил двухлетнему сыну управлять машиной
Тимати позволил двухлетнему сыну Ратмиру управлять машиной на оживленной дороге