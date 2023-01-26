05:55 26.01.2023 (обновлено: 12:12 26.01.2023)
СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе
L'Opinion: совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у стран Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор во время встречи в Претории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор во время встречи в Претории. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада, пишет французская газета L'Opinion.
Как напоминает издание, во время своей второй поездки в Африку с начала украинского конфликта глава МИД России Сергей Лавров совершил визит к "старому южноафриканскому союзнику". "Родина Нельсона Манделы" раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы.
ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, союза, ставящего под вопрос гегемонию Запада, опирающуюся на США, говорится в статье. Кроме того, страны сближаются также в военном отношении: на февраль планируются совместные морские учения с участием России, ЮАР и Китая, они пройдут недалеко от Мозамбикского пролива, "стратегического пункта поставок углеводородов".
"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — подчеркивает издание.
Как пишет L'Opinion, Россия усиливает свое влияние на африканском континенте, это доказывает, что "попытки Запада изолировать Москву неэффективны".
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. Посольство США в ЮАР выражало по этому поводу "обеспокоенность". Как отмечал Лавров, он не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.
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