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СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе
СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе
Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада, пишет французская газета L'Opinion. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T05:55
2023-01-26T12:12
в мире
сергей лавров
россия
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китай
брикс
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада, пишет французская газета L'Opinion.Как напоминает издание, во время своей второй поездки в Африку с начала украинского конфликта глава МИД России Сергей Лавров совершил визит к "старому южноафриканскому союзнику". "Родина Нельсона Манделы" раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы.ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, союза, ставящего под вопрос гегемонию Запада, опирающуюся на США, говорится в статье. Кроме того, страны сближаются также в военном отношении: на февраль планируются совместные морские учения с участием России, ЮАР и Китая, они пройдут недалеко от Мозамбикского пролива, "стратегического пункта поставок углеводородов"."Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — подчеркивает издание.Как пишет L'Opinion, Россия усиливает свое влияние на африканском континенте, это доказывает, что "попытки Запада изолировать Москву неэффективны".Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. Посольство США в ЮАР выражало по этому поводу "обеспокоенность". Как отмечал Лавров, он не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230125/yuar-1847242646.html
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в мире, сергей лавров, россия, юар, китай, брикс
В мире, Сергей Лавров, Россия, ЮАР, Китай, БРИКС
05:55 26.01.2023 (обновлено: 12:12 26.01.2023)
 
СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе

L'Opinion: совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у стран Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор во время встречи в Претории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор во время встречи в Претории - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор во время встречи в Претории. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада, пишет французская газета L'Opinion.
Как напоминает издание, во время своей второй поездки в Африку с начала украинского конфликта глава МИД России Сергей Лавров совершил визит к "старому южноафриканскому союзнику". "Родина Нельсона Манделы" раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы.
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ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, союза, ставящего под вопрос гегемонию Запада, опирающуюся на США, говорится в статье. Кроме того, страны сближаются также в военном отношении: на февраль планируются совместные морские учения с участием России, ЮАР и Китая, они пройдут недалеко от Мозамбикского пролива, "стратегического пункта поставок углеводородов".
"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — подчеркивает издание.
Как пишет L'Opinion, Россия усиливает свое влияние на африканском континенте, это доказывает, что "попытки Запада изолировать Москву неэффективны".
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. Посольство США в ЮАР выражало по этому поводу "обеспокоенность". Как отмечал Лавров, он не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ангола - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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В миреСергей ЛавровРоссияЮАРКитайБРИКС
 
 
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