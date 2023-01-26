https://ria.ru/20230126/yarost-1847480108.html

СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе

СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ раскрыли действие России, вызвавшее ярость на Западе

Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада, пишет французская газета L'Opinion. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T05:55

2023-01-26T05:55

2023-01-26T12:12

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада, пишет французская газета L'Opinion.Как напоминает издание, во время своей второй поездки в Африку с начала украинского конфликта глава МИД России Сергей Лавров совершил визит к "старому южноафриканскому союзнику". "Родина Нельсона Манделы" раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы.ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, союза, ставящего под вопрос гегемонию Запада, опирающуюся на США, говорится в статье. Кроме того, страны сближаются также в военном отношении: на февраль планируются совместные морские учения с участием России, ЮАР и Китая, они пройдут недалеко от Мозамбикского пролива, "стратегического пункта поставок углеводородов"."Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — подчеркивает издание.Как пишет L'Opinion, Россия усиливает свое влияние на африканском континенте, это доказывает, что "попытки Запада изолировать Москву неэффективны".Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. Посольство США в ЮАР выражало по этому поводу "обеспокоенность". Как отмечал Лавров, он не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230125/yuar-1847242646.html

https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html

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в мире, сергей лавров, россия, юар, китай, брикс