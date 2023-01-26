https://ria.ru/20230126/vzryv-1847502775.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2023
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы после ракетного удара, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:04
2023-01-26T10:04
2023-01-26T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы после ракетного удара, сообщают местные СМИ. "Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях", — указано в Telegram-канале издания "Страна.ua".Информацию о взрыве в столице подтвердил мэр Виталий Кличко. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях. Еще несколько хлопков прозвучали в Днепровском районе Киева, добавил Кличко. По его словам, спецслужбы выехали на место происшествия.Кроме того, сообщается о взрывах в Виннице и Одессе.Украинские СМИ пишут, что часть хлопков связана с работой систем противовоздушной обороны. Позднее стало известно о новой серии взрывов в Одессе.По информации "Клименко тайм", хлопки также прозвучали в Николаевской области. В Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. Как объяснили на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", трамваи и троллейбусы в городе пока не ходят "из-за риска ракетного удара".Кроме того, задерживаются поезда Ивано-Франковск — Киев и Киев — Львов. Как пояснили в "Украинских железных дорогах", это связано "с обесточиванием отдельных участков".Воздушная тревога, объявленная по всей территории Украины, звучит уже более двух часов.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230125/udary-1847352156.html
https://ria.ru/20230116/rakety-1845082270.html
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николаевская область
10:04 26.01.2023 (обновлено: 12:47 26.01.2023)
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В Киевской и Днепропетровской областях 26 января прогремели взрывы
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы после ракетного удара, сообщают местные СМИ.
"Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях", — указано в Telegram-канале издания "Страна.ua
".
Информацию о взрыве в столице подтвердил мэр Виталий Кличко. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях. Еще несколько хлопков прозвучали в Днепровском районе Киева, добавил Кличко. По его словам, спецслужбы выехали на место происшествия.
Кроме того, сообщается о взрывах в Виннице и Одессе.
Украинские СМИ пишут, что часть хлопков связана с работой систем противовоздушной обороны.
Позднее стало известно о новой серии взрывов в Одессе.
"Уже есть информация о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет", — сообщили местные власти.
По информации "Клименко тайм
", хлопки также прозвучали в Николаевской области
.
В Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. Как объяснили на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", трамваи и троллейбусы в городе пока не ходят "из-за риска ракетного удара".
Кроме того, задерживаются поезда Ивано-Франковск — Киев и Киев — Львов. Как пояснили в "Украинских железных дорогах", это связано "с обесточиванием отдельных участков".
Воздушная тревога, объявленная по всей территории Украины
, звучит уже более двух часов.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.