https://ria.ru/20230126/vyzov-1847534814.html

В Минобрнауки назвали отъезд IT-специалистов вызовом для России

В Минобрнауки назвали отъезд IT-специалистов вызовом для России - РИА Новости, 26.01.2023

В Минобрнауки назвали отъезд IT-специалистов вызовом для России

Замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова назвала вызовом для России отток специалистов IT-сферы, существующих механизмов решения, по-видимому,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:41

2023-01-26T11:41

2023-01-26T11:42

россия

совет федерации рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

технологии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова назвала вызовом для России отток специалистов IT-сферы, существующих механизмов решения, по-видимому, недостаточно. "Кадры айтишные уезжают, и отток специалистов - это большая угроза и вызов Российской Федерации, и надо на него как-то отвечать. Есть несколько сейчас существующих механизмов, по которым эта проблема решается, но, видимо, этого недостаточно для того, чтобы решить тот кризис, который у нас сейчас есть", - рассказала она на круглом столе в Совете Федерации. Кирьянова также отметила, что в 2024 году планируется провести в России турнир "Игры будущего", в связи с чем создается движение для объединения физических культур с разработкой технологий. По ее словам, в стране планируется создать новые специальности, в том числе в IT, что может привлечь в Россию молодых специалистов.

https://ria.ru/20230118/it-1845770463.html

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россия, совет федерации рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), технологии