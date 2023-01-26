https://ria.ru/20230126/volosy-1847561829.html

Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы

Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы - РИА Новости, 26.01.2023

Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы

Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов.

2023-01-26T12:00

2023-01-26T12:00

2023-01-26T14:50

мы все умрём. но это не точно

подкаст

александр соколов

наука

история

эволюция

обезьяны

биология

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Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов. audio/mpeg

Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов. audio/mpeg

О главных гипотезах, объясняющих эволюционное изменение человеческих волос, рассказал научный журналист, создатель и редактор портала Антропогинез.РУ Александр Соколов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, александр соколов, наука, история, эволюция, обезьяны, биология, аудио