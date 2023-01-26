https://ria.ru/20230126/volosy-1847561829.html
Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы
Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы - РИА Новости, 26.01.2023
Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы
Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов.
2023-01-26T12:00
2023-01-26T12:00
2023-01-26T14:50
мы все умрём. но это не точно
подкаст
александр соколов
наука
история
эволюция
обезьяны
биология
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Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы
Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов.
audio/mpeg
Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы
Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов.
audio/mpeg
О главных гипотезах, объясняющих эволюционное изменение человеческих волос, рассказал научный журналист, создатель и редактор портала Антропогинез.РУ Александр Соколов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, александр соколов, наука, история, эволюция, обезьяны, биология, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Александр Соколов, Наука, история, эволюция, Обезьяны, биология
12:00 26.01.2023 (обновлено: 14:50 26.01.2023)
Человек — лысая обезьяна? Почему мы не такие мохнатые, как другие приматы
Волосы — отдельный орган, и наравне с другими он менялся с ходом эволюции. Почему мы не такие мохнатые как обезьяны, а женщины более "гладкие", чем мужчины? Борода, чтобы пугать, шевелюра, чтобы защищать от солнца: какие функции выполняют волосы на разных частях тела. О главных гипотезах эволюционного изменения волос рассказал Александр Соколов.