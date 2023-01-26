https://ria.ru/20230126/vengry-1847672191.html

Будапешт обвинил Киев в жесткой мобилизации венгров

Будапешт обвинил Киев в жесткой мобилизации венгров - РИА Новости, 26.01.2023

Будапешт обвинил Киев в жесткой мобилизации венгров

Закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:36

2023-01-26T17:36

2023-01-26T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 26 янв — РИА Новости. Закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Министр подчеркнул, что многие мобилизованные впоследствии погибают. По его словам, это становится еще одной причиной, по которой Будапешт настаивает на необходимости начать мирные переговоры.Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Газета Metropol, в частности, сообщила, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не информируют родственников. В свою очередь, издание Ripost уточнило, что СБУ запрещает родным погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их смерти. Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил украинскому командованию задачу сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению президента продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 19 февраля этого года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230119/zverstva-1846106370.html

https://ria.ru/20230123/voenkomat-1846944301.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр