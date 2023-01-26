17:36 26.01.2023 (обновлено: 18:36 26.01.2023)
Будапешт обвинил Киев в жесткой мобилизации венгров
Сийярто заявил, что Украина жестким образом мобилизует закарпатских венгров в ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 янв — РИА Новости. Закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Наряду с украинцами погибают и венгры... Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит", — сказал он.
Министр подчеркнул, что многие мобилизованные впоследствии погибают. По его словам, это становится еще одной причиной, по которой Будапешт настаивает на необходимости начать мирные переговоры.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Газета Metropol, в частности, сообщила, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не информируют родственников. В свою очередь, издание Ripost уточнило, что СБУ запрещает родным погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их смерти.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил украинскому командованию задачу сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению президента продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 19 февраля этого года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.