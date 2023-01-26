В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в регионе в 14.50 (мск). Тридцатью минутами ранее тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя некоторое время она была отменена.
Ранее в четверг тревога была объявлена по всей территории Украины, она продлилась более трех часов, затем была отменена. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, Одессе, а также в Виннице. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщали власти. В ряде областей начались перебои с подачей электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.