В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией
Марочко считает, что идея эвакуации украинцев из Грузии вызвана колоссальными потерями ВСУ
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег на дорогах после снегопада в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Сотрудник коммунальных служб убирает снег на дорогах после снегопада в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Идея эвакуировать украинских граждан из Грузии связана не с возможным восстановлением прямого авиасообщения с РФ, а с необходимостью восполнять колоссальные потери в украинских войсках, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. После этого в Киеве не исключили эвакуации украинских граждан из Грузии.
"Украинцев оттуда эвакуируют отнюдь не из-за россиян. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он напомнил о тесных взаимосвязях Грузии с Украиной и очень теплых отношениях двух правительств, "потому что по сути они управляются из одного центра".
"И именно оттуда (из Грузии – ред.) будут в первую очередь вытягивать тех мобилизантов, которые сбежали с территории Украины. Впоследствии их будут отправлять в зону боевых действий", - добавил Марочко.