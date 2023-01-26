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В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847593002.html
В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией
В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией - РИА Новости, 26.01.2023
В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией
Идея эвакуировать украинских граждан из Грузии связана не с возможным восстановлением прямого авиасообщения с РФ, а с необходимостью восполнять колоссальные... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:34
2023-01-26T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
украина
грузия
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Идея эвакуировать украинских граждан из Грузии связана не с возможным восстановлением прямого авиасообщения с РФ, а с необходимостью восполнять колоссальные потери в украинских войсках, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. После этого в Киеве не исключили эвакуации украинских граждан из Грузии. "Украинцев оттуда эвакуируют отнюдь не из-за россиян. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он напомнил о тесных взаимосвязях Грузии с Украиной и очень теплых отношениях двух правительств, "потому что по сути они управляются из одного центра". "И именно оттуда (из Грузии – ред.) будут в первую очередь вытягивать тех мобилизантов, которые сбежали с территории Украины. Впоследствии их будут отправлять в зону боевых действий", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846213264.html
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в мире, андрей марочко, украина, грузия, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Украина, Грузия, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 26.01.2023
 
В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией

Марочко считает, что идея эвакуации украинцев из Грузии вызвана колоссальными потерями ВСУ

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег на дорогах после снегопада в Тбилиси
Сотрудник коммунальных служб убирает снег на дорогах после снегопада в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Сотрудник коммунальных служб убирает снег на дорогах после снегопада в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Идея эвакуировать украинских граждан из Грузии связана не с возможным восстановлением прямого авиасообщения с РФ, а с необходимостью восполнять колоссальные потери в украинских войсках, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. После этого в Киеве не исключили эвакуации украинских граждан из Грузии.
"Украинцев оттуда эвакуируют отнюдь не из-за россиян. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он напомнил о тесных взаимосвязях Грузии с Украиной и очень теплых отношениях двух правительств, "потому что по сути они управляются из одного центра".
"И именно оттуда (из Грузии – ред.) будут в первую очередь вытягивать тех мобилизантов, которые сбежали с территории Украины. Впоследствии их будут отправлять в зону боевых действий", - добавил Марочко.
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20 января, 12:17Туризм
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоУкраинаГрузияРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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