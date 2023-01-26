https://ria.ru/20230126/ukraina-1847593002.html

В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией

В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией - РИА Новости, 26.01.2023

В ЛНР назвали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией

Идея эвакуировать украинских граждан из Грузии связана не с возможным восстановлением прямого авиасообщения с РФ, а с необходимостью восполнять колоссальные... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:34

2023-01-26T14:34

2023-01-26T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

украина

грузия

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Идея эвакуировать украинских граждан из Грузии связана не с возможным восстановлением прямого авиасообщения с РФ, а с необходимостью восполнять колоссальные потери в украинских войсках, полагает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. После этого в Киеве не исключили эвакуации украинских граждан из Грузии. "Украинцев оттуда эвакуируют отнюдь не из-за россиян. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он напомнил о тесных взаимосвязях Грузии с Украиной и очень теплых отношениях двух правительств, "потому что по сути они управляются из одного центра". "И именно оттуда (из Грузии – ред.) будут в первую очередь вытягивать тех мобилизантов, которые сбежали с территории Украины. Впоследствии их будут отправлять в зону боевых действий", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846213264.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, андрей марочко, украина, грузия, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр