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Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов - РИА Новости, 26.01.2023
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Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов - РИА Новости, 26.01.2023
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:38
2023-01-26T10:38
юрий трутнев
россия
дальний восток
безопасность
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны. "Мне кажется, нам надо создать такую новую по своему типу территорию опережающего развития. Назвать ее, например, патриотической и включать в нее только те проекты, которые работают на оборону страны. Но создавать для них условия, чтобы они развивались как можно быстрее. Мы понимаем, как это делать. У нас есть система преференций. Мы знаем, как её собрать оптимальным образом. Вот такие предложения нашим коллегам по правительству сделаем", - сказал Трутнев в интервью НТВ.
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юрий трутнев, россия, дальний восток, безопасность
Юрий Трутнев, Россия, Дальний Восток, Безопасность
10:38 26.01.2023
 
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов

Вице-премьер Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов

© POOL / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
© POOL
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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны.
"Мне кажется, нам надо создать такую новую по своему типу территорию опережающего развития. Назвать ее, например, патриотической и включать в нее только те проекты, которые работают на оборону страны. Но создавать для них условия, чтобы они развивались как можно быстрее. Мы понимаем, как это делать. У нас есть система преференций. Мы знаем, как её собрать оптимальным образом. Вот такие предложения нашим коллегам по правительству сделаем", - сказал Трутнев в интервью НТВ.
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Юрий ТрутневРоссияДальний ВостокБезопасность
 
 
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