https://ria.ru/20230126/tor-1847512978.html

Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов

Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов - РИА Новости, 26.01.2023

Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:38

2023-01-26T10:38

2023-01-26T10:38

юрий трутнев

россия

дальний восток

безопасность

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны. "Мне кажется, нам надо создать такую новую по своему типу территорию опережающего развития. Назвать ее, например, патриотической и включать в нее только те проекты, которые работают на оборону страны. Но создавать для них условия, чтобы они развивались как можно быстрее. Мы понимаем, как это делать. У нас есть система преференций. Мы знаем, как её собрать оптимальным образом. Вот такие предложения нашим коллегам по правительству сделаем", - сказал Трутнев в интервью НТВ.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

россия

дальний восток

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Варвара Скокшина

юрий трутнев, россия, дальний восток, безопасность