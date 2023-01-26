https://ria.ru/20230126/tor-1847512978.html
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов - РИА Новости, 26.01.2023
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:38
2023-01-26T10:38
2023-01-26T10:38
юрий трутнев
россия
дальний восток
безопасность
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны. "Мне кажется, нам надо создать такую новую по своему типу территорию опережающего развития. Назвать ее, например, патриотической и включать в нее только те проекты, которые работают на оборону страны. Но создавать для них условия, чтобы они развивались как можно быстрее. Мы понимаем, как это делать. У нас есть система преференций. Мы знаем, как её собрать оптимальным образом. Вот такие предложения нашим коллегам по правительству сделаем", - сказал Трутнев в интервью НТВ.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий трутнев, россия, дальний восток, безопасность
Юрий Трутнев, Россия, Дальний Восток, Безопасность
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов
Вице-премьер Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов