https://ria.ru/20230126/strimer-1847626064.html

Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу

Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу - РИА Новости, 26.01.2023

Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:49

2023-01-26T15:49

2023-01-26T15:49

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу, не делая для них рекламы. "Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний с тем, чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы", - сказал политик РИА Новости в четверг. По его словам, он действительно не видит участия треш-стримеров в телевизионных передачах. Их поведение парламентарий считает аморальным.

https://ria.ru/20230124/tresh-strim-1847105195.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексей пушков, совет федерации рф