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Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу - РИА Новости, 26.01.2023
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Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу - РИА Новости, 26.01.2023
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:49
2023-01-26T15:49
алексей пушков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу, не делая для них рекламы. "Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний с тем, чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы", - сказал политик РИА Новости в четверг. По его словам, он действительно не видит участия треш-стримеров в телевизионных передачах. Их поведение парламентарий считает аморальным.
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алексей пушков, совет федерации рф
Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
15:49 26.01.2023
 
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу

Пушков предложил телекомпаниям не делать треш-стримерам рекламу, приглашая их на ток-шоу

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу, не делая для них рекламы.
"Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний с тем, чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы", - сказал политик РИА Новости в четверг.
По его словам, он действительно не видит участия треш-стримеров в телевизионных передачах. Их поведение парламентарий считает аморальным.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:37
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету
 
Алексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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