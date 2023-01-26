https://ria.ru/20230126/strimer-1847626064.html
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу - РИА Новости, 26.01.2023
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:49
2023-01-26T15:49
2023-01-26T15:49
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу, не делая для них рекламы. "Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний с тем, чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы", - сказал политик РИА Новости в четверг. По его словам, он действительно не видит участия треш-стримеров в телевизионных передачах. Их поведение парламентарий считает аморальным.
https://ria.ru/20230124/tresh-strim-1847105195.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, совет федерации рф
Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков предложил телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на ток-шоу
Пушков предложил телекомпаниям не делать треш-стримерам рекламу, приглашая их на ток-шоу
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил российским телекомпаниям не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу, не делая для них рекламы.
"Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний с тем, чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы", - сказал политик РИА Новости в четверг.
По его словам, он действительно не видит участия треш-стримеров в телевизионных передачах. Их поведение парламентарий считает аморальным.