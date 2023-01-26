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Ветеран: переименование Волгограда вдохновило бы участников спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
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Ветеран: переименование Волгограда вдохновило бы участников спецоперации
Ветеран: переименование Волгограда вдохновило бы участников спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
Ветеран: переименование Волгограда вдохновило бы участников спецоперации
Возможное переименование города Волгоград в Сталинград будет вдохновлять российских военных, участвующих в специальной военной операции, напоминать им о... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:15
2023-01-26T15:15
общество
сталинград
россия
волгоград
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
офицеры россии
сталинградская битва (1942-1943)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможное переименование города Волгоград в Сталинград будет вдохновлять российских военных, участвующих в специальной военной операции, напоминать им о героизме защитников родины 80-летней давности, заявил ветеран СВР РФ, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой. Сталинградская битва стоит особняком в истории Великой Отечественной войны, потому что она характеризовалась беспримерной стойкостью и мужеством советских воинов, отстоявших Сталинград в исключительно тяжелых условиях, отметил Горовой, выступая на круглом столе на тему "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы". "В данном случае речь идет не о том, чтобы сохранить имя Сталина. В данном случае речь идет о том, чтобы сохранить символ стойкости нашего народа, символа выполнения долга перед родиной... Мы победили потому, что Сталинград оказался коренным, переломным моментом всего хода войны", - сказал Горовой. "И сейчас в условиях, когда против нас ведется война не на жизнь, а на смерть, когда все НАТО ведет войну на уничтожение нашей страны, то восстановление героических примеров из нашего прошлого будет иметь очень важное значение", - добавил он. Горовой напомнил о недавнем решении Германии поставить Украине танки Leopard. "Именно немцы разрешили использовать танки с фашистскими крестами на башнях, чтобы они ходили по Украине, по Донбассу", - отметил ветеран СВР. Поэтому переименование Волгограда в Сталинград "еще больше будет вдохновлять наших ребят, которые там воют против фашистской, националистической нечисти", подчеркнул Горовой. Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо союз ранее направил зампредседателя Совета безопасности РФ, главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Организатором круглого стола стала общероссийская организация "Офицеры России". В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, ветеранской общественности, эксперты. В их числе - руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженная артистка России Елена Драпеко, ветеран СВР РФ Владимир Горовой, президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов, профессор Академии военных наук Владимир Кикнадзе.
https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847594172.html
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общество, сталинград, россия, волгоград, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), офицеры россии, сталинградская битва (1942-1943), дмитрий медведев, андрей бочаров
Общество, Сталинград, Россия, Волгоград, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Офицеры России, Сталинградская битва (1942-1943), Дмитрий Медведев, Андрей Бочаров
15:15 26.01.2023
 
Ветеран: переименование Волгограда вдохновило бы участников спецоперации

Ветеран Горовой: переименование Волгограда в Сталинград вдохновило бы российских военных

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможное переименование города Волгоград в Сталинград будет вдохновлять российских военных, участвующих в специальной военной операции, напоминать им о героизме защитников родины 80-летней давности, заявил ветеран СВР РФ, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой.
Сталинградская битва стоит особняком в истории Великой Отечественной войны, потому что она характеризовалась беспримерной стойкостью и мужеством советских воинов, отстоявших Сталинград в исключительно тяжелых условиях, отметил Горовой, выступая на круглом столе на тему "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы".
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"В данном случае речь идет не о том, чтобы сохранить имя Сталина. В данном случае речь идет о том, чтобы сохранить символ стойкости нашего народа, символа выполнения долга перед родиной... Мы победили потому, что Сталинград оказался коренным, переломным моментом всего хода войны", - сказал Горовой.
"И сейчас в условиях, когда против нас ведется война не на жизнь, а на смерть, когда все НАТО ведет войну на уничтожение нашей страны, то восстановление героических примеров из нашего прошлого будет иметь очень важное значение", - добавил он.
Горовой напомнил о недавнем решении Германии поставить Украине танки Leopard.
"Именно немцы разрешили использовать танки с фашистскими крестами на башнях, чтобы они ходили по Украине, по Донбассу", - отметил ветеран СВР. Поэтому переименование Волгограда в Сталинград "еще больше будет вдохновлять наших ребят, которые там воют против фашистской, националистической нечисти", подчеркнул Горовой.
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Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо союз ранее направил зампредседателя Совета безопасности РФ, главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.
Организатором круглого стола стала общероссийская организация "Офицеры России". В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, ветеранской общественности, эксперты. В их числе - руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженная артистка России Елена Драпеко, ветеран СВР РФ Владимир Горовой, президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов, профессор Академии военных наук Владимир Кикнадзе.
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ОбществоСталинградРоссияВолгоградСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Офицеры РоссииСталинградская битва (1942-1943)Дмитрий МедведевАндрей Бочаров
 
 
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