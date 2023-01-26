https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847594172.html

Степашин поддержал предложение переименовать Волгоград в Сталинград

Степашин поддержал предложение переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 26.01.2023

Степашин поддержал предложение переименовать Волгоград в Сталинград

Волгоград надо переименовать в Сталинград в честь битвы, победа в которой фактически спасла страну в Великой Отечественной войне, вопрос географического... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:37

2023-01-26T14:37

2023-01-26T14:51

общество

волгоград

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

сергей степашин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Волгоград надо переименовать в Сталинград в честь битвы, победа в которой фактически спасла страну в Великой Отечественной войне, вопрос географического названия вовсе не связан с личностью Сталина, заявил бывший премьер-министр РФ, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. "Для меня город-герой Сталинград – это не только наша история, это наша жизнь и страна. Если бы не победа под Сталинградом, 80 лет которой мы отмечаем в феврале, не было бы перелома в Великой Отечественной войне и, скорее всего, мы с вами бы сейчас здесь не сидели. Это очевидно", - сказал он, выступая по видеосвязи на круглом столе на тему: "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы". По словам Степашина, понятие "город-герой Сталинград" присутствует в исторической памяти и абсолютное большинство граждан Волгограда называют себя сталинградцами. "Дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории. Конечно, он был неоднозначным во всех отношениях. Но Сталинградская битва – она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем", - заметил он. "И если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно", - подчеркнул Степашин. Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо союз ранее направил зампредседателя Совета безопасности РФ, главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Площадь Сталинградской битвы находится в 19-м округе Парижа, неподалеку расположена станция метро "Сталинград".Организатором круглого стола стала общероссийская организация "Офицеры России". В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, ветеранской общественности, эксперты. В их числе - руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженная артистка России Елена Драпеко, ветеран СВР РФ, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов, профессор Академии военных наук Владимир Кикнадзе.

https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html

https://ria.ru/20221003/volgograd-1821280329.html

волгоград

сталинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, волгоград, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), сергей степашин