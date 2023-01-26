https://ria.ru/20230126/spirs-1847539993.html

Поклонники Бритни Спирс вызвали ей полицию

Поклонники Бритни Спирс вызвали ей полицию - РИА Новости, 26.01.2023

Поклонники Бритни Спирс вызвали ей полицию

Бритни Спирс обеспокоила своих фанатов удалением аккаунта из соцсети в седьмой раз за полгода. Они вызвали полицию к ее дому, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:22

2023-01-26T12:22

2023-01-26T12:22

шоубиз

бритни спирс

знаменитости

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бритни Спирс обеспокоила своих фанатов удалением аккаунта из соцсети в седьмой раз за полгода. Они вызвали полицию к ее дому, сообщил портал TMZ. Прибывшие к звезде полицейские сообщили, что с у нее "все в порядке". Однако они не уточнили, общались ли с певицей лично.Причиной беспокойства поклонников также могло стать поведение артистки в последние месяцы. Она публиковала фотографии в душе, сообщала, что вышла замуж за саму себя и заявила о смене имени на River Red. Кроме того, Спирс устроила скандал в ресторане неделю назад. Ее возмутила съемка посетителями на телефон. Знаменитость громко кричала и размахивала руками. По мнению очевидцев, было невозможно разобрать слова певицы. Ее супруг Сэм Асгари покинул заведение первым. Позже артистка призналась, что была "немного пьяна". Она сравнила себя со Шреком. Ранее Спирс прокомментировала пост об оскорблении фигуры Кристины Агилеры. По ее словам, она критиковала не коллегу, а ее танцоров.

https://ria.ru/20220912/spirs-1816318129.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бритни спирс, знаменитости