https://ria.ru/20220914/spears-1816689927.html

Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры

Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры - РИА Новости, 14.09.2022

Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры

Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:07

2022-09-14T13:07

2022-09-14T13:07

шоубиз

новости культуры

бритни спирс

кристина агилера

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети. По словам Бритни, ее не так поняли: про тело самой Кристины она не говорила. "Меня вдохновило ее шоу. Она прекрасная сильная женщина", — утверждает Спирс. Бритни настаивает на том, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо из-за веса, потому что сама понимает, каково это, когда тебя критикуют за твою внешность.Она также отметила, что пока только разбирается в "этой новой жизни", намекнув на недавнюю отмену опеки над ней, и поблагодарила пользователей за поддержку.Ранее Бритни опубликовала пост, в котором заявила, что нашла способ выглядеть миниатюрнее. После этой публикации от Спирс отписались Агилера и несколько других знаменитостей. Недавно Бритни заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене.

https://ria.ru/20220826/spears-1812258722.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бритни спирс, кристина агилера