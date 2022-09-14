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Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры - РИА Новости, 14.09.2022
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Шоубиз
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Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры - РИА Новости, 14.09.2022
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры
Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:07
2022-09-14T13:07
шоубиз
новости культуры
бритни спирс
кристина агилера
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети. По словам Бритни, ее не так поняли: про тело самой Кристины она не говорила. "Меня вдохновило ее шоу. Она прекрасная сильная женщина", — утверждает Спирс. Бритни настаивает на том, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо из-за веса, потому что сама понимает, каково это, когда тебя критикуют за твою внешность.Она также отметила, что пока только разбирается в "этой новой жизни", намекнув на недавнюю отмену опеки над ней, и поблагодарила пользователей за поддержку.Ранее Бритни опубликовала пост, в котором заявила, что нашла способ выглядеть миниатюрнее. После этой публикации от Спирс отписались Агилера и несколько других знаменитостей. Недавно Бритни заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене.
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новости культуры, бритни спирс, кристина агилера
Шоубиз, Новости культуры, Бритни Спирс, Кристина Агилера
13:07 14.09.2022
 
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры

Бритни Спирс оправдалась за оскорбление фигуры Кристины Агилеры

© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Rich Fury/Invision
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети.

"Я ни в коем случае не критикую красивое тело Кристины, оно такое, какое есть. Просто однажды я была на ее шоу и заметила разницу между нашими сотрудниками на сцене!" — говорит поп-принцесса.

По словам Бритни, ее не так поняли: про тело самой Кристины она не говорила.
"Меня вдохновило ее шоу. Она прекрасная сильная женщина", — утверждает Спирс.
Бритни настаивает на том, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо из-за веса, потому что сама понимает, каково это, когда тебя критикуют за твою внешность.

"Мне кажется, что мои родные знали, что я не уверена в себе и окружение целенаправленно подпитывало такое мое отношение к себе, не позволяя мне выбирать тех, кто будет стоять рядом со мной на сцене", — пояснила певица.

Она также отметила, что пока только разбирается в "этой новой жизни", намекнув на недавнюю отмену опеки над ней, и поблагодарила пользователей за поддержку.
Ранее Бритни опубликовала пост, в котором заявила, что нашла способ выглядеть миниатюрнее.

"Если бы у меня были такие же танцоры, как у Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой", — заметила певица.

После этой публикации от Спирс отписались Агилера и несколько других знаменитостей.
Недавно Бритни заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене.
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