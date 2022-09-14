https://ria.ru/20220914/spears-1816689927.html
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры - РИА Новости, 14.09.2022
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры
Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:07
2022-09-14T13:07
2022-09-14T13:07
шоубиз
новости культуры
бритни спирс
кристина агилера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401363_0:14:2772:1573_1920x0_80_0_0_89c6a979daefd84654450c8b5ae06460.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети. По словам Бритни, ее не так поняли: про тело самой Кристины она не говорила. "Меня вдохновило ее шоу. Она прекрасная сильная женщина", — утверждает Спирс. Бритни настаивает на том, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо из-за веса, потому что сама понимает, каково это, когда тебя критикуют за твою внешность.Она также отметила, что пока только разбирается в "этой новой жизни", намекнув на недавнюю отмену опеки над ней, и поблагодарила пользователей за поддержку.Ранее Бритни опубликовала пост, в котором заявила, что нашла способ выглядеть миниатюрнее. После этой публикации от Спирс отписались Агилера и несколько других знаменитостей. Недавно Бритни заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене.
https://ria.ru/20220826/spears-1812258722.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_322e06cb0ebd3b5c323fa16c654757e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бритни спирс, кристина агилера
Шоубиз, Новости культуры, Бритни Спирс, Кристина Агилера
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление Кристины Агилеры
Бритни Спирс оправдалась за оскорбление фигуры Кристины Агилеры
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Бритни Спирс прокомментировала свой пост о фигурах танцоров Кристины Агилеры, пишет
Entertainment Weekly со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети.
"Я ни в коем случае не критикую красивое тело Кристины, оно такое, какое есть. Просто однажды я была на ее шоу и заметила разницу между нашими сотрудниками на сцене!" — говорит поп-принцесса.
По словам Бритни, ее не так поняли: про тело самой Кристины она не говорила.
"Меня вдохновило ее шоу. Она прекрасная сильная женщина", — утверждает Спирс.
Бритни настаивает на том, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо из-за веса, потому что сама понимает, каково это, когда тебя критикуют за твою внешность.
"Мне кажется, что мои родные знали, что я не уверена в себе и окружение целенаправленно подпитывало такое мое отношение к себе, не позволяя мне выбирать тех, кто будет стоять рядом со мной на сцене", — пояснила певица.
Она также отметила, что пока только разбирается в "этой новой жизни", намекнув на недавнюю отмену опеки над ней, и поблагодарила пользователей за поддержку.
Ранее Бритни опубликовала пост, в котором заявила, что нашла способ выглядеть миниатюрнее.
"Если бы у меня были такие же танцоры, как у Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой", — заметила певица.
После этой публикации от Спирс отписались Агилера и несколько других знаменитостей.
Недавно Бритни заявила
, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене.