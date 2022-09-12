https://ria.ru/20220912/spirs-1816318129.html
Я сильно травмирована: Бритни Спирс – о вероятном возвращении на сцену
Я сильно травмирована: Бритни Спирс – о вероятном возвращении на сцену - РИА Новости, 12.09.2022
Я сильно травмирована: Бритни Спирс – о вероятном возвращении на сцену
Американская певица Бритни Спирс заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене, сообщает... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:54
2022-09-12T18:54
2022-09-12T18:54
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене, сообщает издание Rolling Stone.Позже Спирс удалила этот пост из своего аккаунта в социальной сети.Rolling Stone отметил, что последнее выступление Бритни Спирс прошло в Лас-Вегасе в 2017 году.В конце августа у Бритни Спирс вышла первая песня за шестилетний перерыв, артистка спела дуэтом с британским певцом Элтоном Джоном песню Hold Me Closer.Отец Бритни Джейми Спирс контролировал всю жизнь своей дочери, включая концертные выступления и деньги, с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне 2021 года Спирс прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы артистки представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над ней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, элтон джон, лас-вегас, лос-анджелес
Шоубиз, Бритни Спирс, Элтон Джон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес
Я сильно травмирована: Бритни Спирс – о вероятном возвращении на сцену
Бритни Спирс отказалась говорить о возвращении на сцену из-за травмы
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать на сцене, сообщает издание Rolling Stone.
"Я сильно травмирована на всю жизнь и да, я в бешенстве и, возможно, не буду снова выступать на сцене просто потому, что я упрямая", – заявила певица в одной из соцсетей.
Позже Спирс удалила этот пост из своего аккаунта в социальной сети.
Rolling Stone отметил, что последнее выступление Бритни Спирс прошло в Лас-Вегасе в 2017 году.
В конце августа у Бритни Спирс вышла
первая песня за шестилетний перерыв, артистка спела дуэтом с британским певцом Элтоном Джоном песню Hold Me Closer.
Отец Бритни Джейми Спирс контролировал всю жизнь своей дочери, включая концертные выступления и деньги, с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми.
Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне 2021 года Спирс прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы артистки представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над ней.