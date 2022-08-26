Рейтинг@Mail.ru
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220826/spears-1812258722.html
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню - РИА Новости, 26.08.2022
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:53
2022-08-26T11:54
шоубиз
новости культуры
бритни спирс
знаменитости
звезды
элтон джон
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812242882_0:147:2048:1299_1920x0_80_0_0_8d3829619b20651bc18ac95efd945cbf.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone.Композиция записана в стиле диско. В ней переосмысляются классические треки Джона. Трек сначала задумывался как сольная песня Джона, но затем он предложил Спирс превратить сингл в совместную работу, и знаменитость согласилась.На днях клип на свою первую песню представила Дочь Мадонны Лурдес.
https://ria.ru/20220825/manizha-1812203367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812242882_0:136:2049:1672_1920x0_80_0_0_d60a2c2e08294e6de8b4dc936ededfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, бритни спирс, знаменитости, звезды, элтон джон, музыка
Шоубиз, Новости культуры, Бритни Спирс, Знаменитости, звезды, Элтон Джон, Музыка
11:53 26.08.2022 (обновлено: 11:54 26.08.2022)
 
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню

Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню в дуэте с Элтоном Джоном

© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthyБритни Спирс и Элтон Джон
Бритни Спирс и Элтон Джон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone.
Композиция записана в стиле диско. В ней переосмысляются классические треки Джона.

"Это чертовски круто, что я пою с одним из самых легендарных мужчин нашего времени! Я немного ошеломлена... для меня это большое событие!", – написала сама Спирс на своей странице в Twitter.

Трек сначала задумывался как сольная песня Джона, но затем он предложил Спирс превратить сингл в совместную работу, и знаменитость согласилась.
На днях клип на свою первую песню представила Дочь Мадонны Лурдес.
Певица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 23:47Шоубиз
Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани
 
ШоубизНовости культурыБритни СпирсЗнаменитостизвездыЭлтон ДжонМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала