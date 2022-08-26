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Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню - РИА Новости, 26.08.2022
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:53
2022-08-26T11:53
2022-08-26T11:54
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone.Композиция записана в стиле диско. В ней переосмысляются классические треки Джона. Трек сначала задумывался как сольная песня Джона, но затем он предложил Спирс превратить сингл в совместную работу, и знаменитость согласилась.На днях клип на свою первую песню представила Дочь Мадонны Лурдес.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бритни спирс, знаменитости, звезды, элтон джон, музыка
Шоубиз, Новости культуры, Бритни Спирс, Знаменитости, звезды, Элтон Джон, Музыка
11:53 26.08.2022 (обновлено: 11:54 26.08.2022)
Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню
Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню в дуэте с Элтоном Джоном