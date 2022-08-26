https://ria.ru/20220826/spears-1812258722.html

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню - РИА Новости, 26.08.2022

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместную песню

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:53

2022-08-26T11:53

2022-08-26T11:54

шоубиз

новости культуры

бритни спирс

знаменитости

звезды

элтон джон

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812242882_0:147:2048:1299_1920x0_80_0_0_8d3829619b20651bc18ac95efd945cbf.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный трек "Hold Me Closer". Это первая песня поп-принцессы за шесть лет, сообщает Rolling Stone.Композиция записана в стиле диско. В ней переосмысляются классические треки Джона. Трек сначала задумывался как сольная песня Джона, но затем он предложил Спирс превратить сингл в совместную работу, и знаменитость согласилась.На днях клип на свою первую песню представила Дочь Мадонны Лурдес.

https://ria.ru/20220825/manizha-1812203367.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бритни спирс, знаменитости, звезды, элтон джон, музыка