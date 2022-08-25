https://ria.ru/20220825/madonna-1812024030.html

Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню

Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню - РИА Новости, 25.08.2022

Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню

Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон запела и выпустила клип на первую песню "Lock & Key" под псевдонимом Lolahol, сообщает Billboard. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:17

2022-08-25T12:17

2022-08-25T12:17

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон запела и выпустила клип на первую песню "Lock & Key" под псевдонимом Lolahol, сообщает Billboard. Издание охарактеризовало трек как "соблазнительный клубный гимн". В ролике Лурдес танцует на пляже и рядом с машиной. Она появляется в кадре как одежде оверсайз, так и в очень откровенных нарядах. Пляж, неоново-розовые декорации, машина и кладбище — основные локации в клипе. Отец Лурдес — кубинец Карлос Леон. Он танцор и фитнес-тренер. Ранее в разговоре с Interview magazine девушка признавалась, что, в отличие от своей знаменитой матери, у нее нет какой-то определенной карьерной цели. Ей нравится работа модели и танцы. А еще она выразила желание когда-нибудь все-таки попробовать свои силы в кино или музыке. Лурдес утверждала, что скрытность — то, что делает ее жизнь нормальной, насколько это возможно. На днях Александр Ревва выпустил новый трек. Ролик вышел на фоне слухов о его отъезде из России.

https://ria.ru/20220824/shaman-1811715242.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мадонна чикконе, звезды, знаменитости, музыка