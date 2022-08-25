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Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню - РИА Новости, 25.08.2022
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Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню
Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню - РИА Новости, 25.08.2022
Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню
Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон запела и выпустила клип на первую песню "Lock & Key" под псевдонимом Lolahol, сообщает Billboard. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:17
2022-08-25T12:17
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон запела и выпустила клип на первую песню "Lock &amp; Key" под псевдонимом Lolahol, сообщает Billboard. Издание охарактеризовало трек как "соблазнительный клубный гимн". В ролике Лурдес танцует на пляже и рядом с машиной. Она появляется в кадре как одежде оверсайз, так и в очень откровенных нарядах. Пляж, неоново-розовые декорации, машина и кладбище — основные локации в клипе. Отец Лурдес — кубинец Карлос Леон. Он танцор и фитнес-тренер. Ранее в разговоре с Interview magazine девушка признавалась, что, в отличие от своей знаменитой матери, у нее нет какой-то определенной карьерной цели. Ей нравится работа модели и танцы. А еще она выразила желание когда-нибудь все-таки попробовать свои силы в кино или музыке. Лурдес утверждала, что скрытность — то, что делает ее жизнь нормальной, насколько это возможно. На днях Александр Ревва выпустил новый трек. Ролик вышел на фоне слухов о его отъезде из России.
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новости культуры, мадонна чикконе, звезды, знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости культуры, Мадонна Чикконе, звезды, Знаменитости, Музыка
12:17 25.08.2022
 
Дочь Мадонны выпустила клип на свою песню

Дочь Мадонны Лурдес Леон запела и выпустила клип на первую песню "Lock & Key"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон запела и выпустила клип на первую песню "Lock & Key" под псевдонимом Lolahol, сообщает Billboard.
Издание охарактеризовало трек как "соблазнительный клубный гимн".
В ролике Лурдес танцует на пляже и рядом с машиной. Она появляется в кадре как одежде оверсайз, так и в очень откровенных нарядах. Пляж, неоново-розовые декорации, машина и кладбище — основные локации в клипе.
Отец Лурдес — кубинец Карлос Леон. Он танцор и фитнес-тренер.
Ранее в разговоре с Interview magazine девушка признавалась, что, в отличие от своей знаменитой матери, у нее нет какой-то определенной карьерной цели. Ей нравится работа модели и танцы. А еще она выразила желание когда-нибудь все-таки попробовать свои силы в кино или музыке.
Лурдес утверждала, что скрытность — то, что делает ее жизнь нормальной, насколько это возможно.
"Меня с детства оценивали. И я считаю, что именно приватность — причина, по которой я не растерялась и не попала в психбольницу. Хочу разобраться, кто же я до того, как мне другие скажут, кто я такая", — делилась переживаниями Лурдес.
На днях Александр Ревва выпустил новый трек. Ролик вышел на фоне слухов о его отъезде из России.
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