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Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847573851.html
Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.01.2023
Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили на херсонском направлении четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства США, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:32
2023-01-26T17:35
специальная военная операция на украине
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Российские военные уничтожили на херсонском направлении четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства США, заявили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в Очакове Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.Отмечается, что в районах населенных пунктов Дудчаны и Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами украинских военных.В целом российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.
https://ria.ru/20230126/poteri-1847573481.html
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Конашенков об уничтоженной технике ВСУ
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сша, россия, безопасность, николаевская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Безопасность, Николаевская область, ЗРК С-300
13:32 26.01.2023 (обновлено: 17:35 26.01.2023)
 
Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении

Минобороны: ВС уничтожили две РЛС американского производства на Херсонском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Российские военные уничтожили на херсонском направлении четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства США, заявили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, в Очакове Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Дудчаны и Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами украинских военных.
В целом российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияБезопасностьНиколаевская областьЗРК С-300
 
 
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