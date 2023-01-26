https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847573851.html

Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.01.2023

Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили на херсонском направлении четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства США, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:32

2023-01-26T13:32

2023-01-26T17:35

специальная военная операция на украине

сша

россия

безопасность

николаевская область

зрк с-300

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Российские военные уничтожили на херсонском направлении четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства США, заявили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в Очакове Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.Отмечается, что в районах населенных пунктов Дудчаны и Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами украинских военных.В целом российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.

https://ria.ru/20230126/poteri-1847573481.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

николаевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, безопасность, николаевская область, зрк с-300