https://ria.ru/20230126/slutskiy-1847719554.html

Россия победит даже при передаче Киеву "всего оружия мира", заявил Слуцкий

Россия победит даже при передаче Киеву "всего оружия мира", заявил Слуцкий - РИА Новости, 26.01.2023

Россия победит даже при передаче Киеву "всего оружия мира", заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, Россия... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:55

2023-01-26T20:55

2023-01-26T20:59

украина

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

лдпр

магатэ

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, Россия сможет найти способы, чтобы одержать победу. По его словам, Россия справится, даже если на Украине будет все оружие мира. "Даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, мы сможем найти способы, чтобы одержать победу. Мы сумеем найти адекватное нестандартное и правильное с точки зрения военной стратегии решение", - добавил он. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в СВР "поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций". Он пояснил: расчет на то, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам. В офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС. Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси позднее заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений и, как утверждал, не обнаружили их.

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847646288.html

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украина, россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, лдпр, магатэ, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире