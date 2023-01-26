20:55 26.01.2023 (обновлено: 20:59 26.01.2023)
Россия победит даже при передаче Киеву "всего оружия мира", заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что Россия победит даже при концентрации на Украине "всего оружия мира"
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, Россия сможет найти способы, чтобы одержать победу.
"Схватка с нацизмом последняя в истории будет выиграна в этом году, вне зависимости от того, какие вооружения будут дополнительно поставляться на территорию Украины… Только потерявшие голову могут складировать вооружения на атомных электростанциях… Не исключаю, что лишившиеся рассудка украинские военнослужащие могут инициировать взрывы, чтобы обвинить Россию… Это очень опасные вещи, игра с огнем. Как и попытки коллективного Запада поставлять вооружения", - заявил Слуцкий в эфире "России 24".
По его словам, Россия справится, даже если на Украине будет все оружие мира. "Даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, мы сможем найти способы, чтобы одержать победу. Мы сумеем найти адекватное нестандартное и правильное с точки зрения военной стратегии решение", - добавил он.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в СВР "поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций". Он пояснил: расчет на то, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам. В офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС.
Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси позднее заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений и, как утверждал, не обнаружили их.