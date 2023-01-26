https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847735369.html

СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций

СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций

Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-26T23:59

2023-01-26T23:59

2023-01-27T00:24

белоруссия

евросоюз

минск

в мире

украина

александр лукашенко

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из стали и золота, передает агентство Блумберг со ссылкой на подготовленные документы.Новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине" ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По данным агентства, предлагаемые меры включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны. Кроме того, будут введены "санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото".Торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие ограничительные меры направлены против авиационного и энергетического секторов страны и "ключевых источников доходов".Для утверждения предлагаемых санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия об этом не просит. Он отмечал, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844448504.html

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847339551.html

белоруссия

минск

украина

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белоруссия, евросоюз, минск, в мире, украина, александр лукашенко, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен