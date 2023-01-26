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СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций - РИА Новости, 27.01.2023
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СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций
СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций
Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T23:59
2023-01-27T00:24
белоруссия
евросоюз
минск
в мире
украина
александр лукашенко
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из стали и золота, передает агентство Блумберг со ссылкой на подготовленные документы.Новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине" ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По данным агентства, предлагаемые меры включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны. Кроме того, будут введены "санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото".Торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие ограничительные меры направлены против авиационного и энергетического секторов страны и "ключевых источников доходов".Для утверждения предлагаемых санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия об этом не просит. Он отмечал, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844448504.html
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белоруссия, евросоюз, минск, в мире, украина, александр лукашенко, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Белоруссия, Евросоюз, Минск, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
23:59 26.01.2023 (обновлено: 00:24 27.01.2023)
 
СМИ: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций

Bloomberg: ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из стали и золота, передает агентство Блумберг со ссылкой на подготовленные документы.
Новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине" ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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По данным агентства, предлагаемые меры включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны. Кроме того, будут введены "санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото".
Торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие ограничительные меры направлены против авиационного и энергетического секторов страны и "ключевых источников доходов".
Для утверждения предлагаемых санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия об этом не просит. Он отмечал, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".
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БелоруссияЕвросоюзМинскВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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