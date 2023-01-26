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США ввели санкции против Мантурова и Минниханова - РИА Новости, 26.01.2023
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США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:31
2023-01-26T19:41
сша
в мире
россия
рустам минниханов
денис мантуров
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте американского минфина.В списке новых американских санкций также фигурирует супруга Рустама Минниханова Гульсина Минниханова и санаторно-гостиничный комплекс Luciano, якобы с нею связанный.Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
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сша, в мире, россия, рустам минниханов, денис мантуров, санкции в отношении россии, санкции
США, В мире, Россия, Рустам Минниханов, Денис Мантуров, Санкции в отношении России, Санкции
18:31 26.01.2023 (обновлено: 19:41 26.01.2023)
 
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова

Минфин США объявил о введении санкций против Мантурова и Минниханова

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте американского минфина.
В списке новых американских санкций также фигурирует супруга Рустама Минниханова Гульсина Минниханова и санаторно-гостиничный комплекс Luciano, якобы с нею связанный.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 17:44
Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
 
СШАВ миреРоссияРустам МиннихановДенис МантуровСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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