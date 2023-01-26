https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847691600.html

США ввели санкции против Мантурова и Минниханова

США ввели санкции против Мантурова и Минниханова - РИА Новости, 26.01.2023

США ввели санкции против Мантурова и Минниханова

США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:31

2023-01-26T18:31

2023-01-26T19:41

сша

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денис мантуров

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте американского минфина.В списке новых американских санкций также фигурирует супруга Рустама Минниханова Гульсина Минниханова и санаторно-гостиничный комплекс Luciano, якобы с нею связанный.Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835369767.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, рустам минниханов, денис мантуров, санкции в отношении россии, санкции