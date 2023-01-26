https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847691600.html
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:31
2023-01-26T18:31
2023-01-26T19:41
сша
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рустам минниханов
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санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте американского минфина.В списке новых американских санкций также фигурирует супруга Рустама Минниханова Гульсина Минниханова и санаторно-гостиничный комплекс Luciano, якобы с нею связанный.Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835369767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, рустам минниханов, денис мантуров, санкции в отношении россии, санкции
США, В мире, Россия, Рустам Минниханов, Денис Мантуров, Санкции в отношении России, Санкции
18:31 26.01.2023 (обновлено: 19:41 26.01.2023)
США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
Минфин США объявил о введении санкций против Мантурова и Минниханова