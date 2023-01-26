https://ria.ru/20230126/profobrazovanie-1847662828.html

Андрей Никитин: развитие профобразования – путь возрождения малых городов

Андрей Никитин: развитие профобразования – путь возрождения малых городов - РИА Новости, 26.01.2023

Андрей Никитин: развитие профобразования – путь возрождения малых городов

Самый простой путь возрождения малых городов России – это развитие среднего профессионального образования в привязке к местной промышленности, считает... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:18

2023-01-26T17:18

2023-01-26T17:18

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

станислав воскресенский

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самый простой путь возрождения малых городов России – это развитие среднего профессионального образования в привязке к местной промышленности, считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин,Никитин выступил в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Дискуссии о будущем. Малые города России". Поводом для обсуждения стала статья губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского "Малые города России: размышляя о будущем", опубликованная в "Российской газете".По его словам, уровень вовлечения в проекты местных инициатив в области составляет порядка 30% от всех жителей того или иного города."Это включая детей и стариков. Люди хотят менять свою жизнь. Хотят остаться и развивать свою землю. Что может сделать региональная власть? В 2017 году мы приняли решение: отдали 50% налогов малого бизнеса в муниципалитеты. Сегодня это 80%, и за два года мы доведем до ста процентов. Эти примерно плюс миллиард, который уходит в бюджет муниципалитета. Это очень простимулировало и поменяло логику действия мэров. Они стали понимать, что развитие креативных индустрий, малого бизнеса – не просто административная задача, от этого есть эффект, когда инициативные люди и власть становятся одной командой, которая вместе развивает свою территорию", - отметил Никитин.В числе мер, который регион принимает для развития малых городов, губернатор Новгородской области назвал их коллаборацию, создание туристических маршрутов, а во главу угла поставил подъем среднего профессионального образования.Никитин также обратил внимание на развитие коллаборации городов. "Очень хорошая идея – коллаборация. Это мы тоже сделали. У нас область поделена на четыре кластера. В каждом есть самый важный город и его партнеры. Это Боровичи, Старая Русса, Новгород, Валдай. Где-то мы делаем упор на медицину, где-то – на туризм, создаем общие маршруты, проводим образовательный обмен – все это с упором на сильные стороны городов кластера", - пояснил Никитин.Он добавил, что в области реализуется "целый букет различных программ" для развития малых городов, но уйти от расчета выделения средств, исходя из численности населения, увы, пока невозможно. "Поэтому ключевая проблема, которую нужно решить, это численность населения", - подытожил губернатор.

https://ria.ru/20221219/novgorod-1839865798.html

https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, россия, андрей никитин (политик), станислав воскресенский