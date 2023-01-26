Андрей Никитин: развитие профобразования – путь возрождения малых городов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самый простой путь возрождения малых городов России – это развитие среднего профессионального образования в привязке к местной промышленности, считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин,
Никитин выступил в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Дискуссии о будущем. Малые города России". Поводом для обсуждения стала статья губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского "Малые города России: размышляя о будущем", опубликованная в "Российской газете".
"Спасибо огромное Станиславу – моему коллеге и другу – за эту статью. И у меня, и у моих коллег в региональном правительстве она вызвала горячий отклик. Новгородская область вся состоит из малых городов. У нас только Новгород – чуть больше 200 тысяч, а следующий город – уже меньше 50 тысяч жителей. И, по сути, все города попадают в категорию малых. Нужно ли жителям малых городов, чтобы их помогали? Однозначно – да. Я это вижу по нашим проектам местным инициатив. Мы этим занимаемся уже шесть лет: начинали с 20 миллионов на всю область – сейчас это 500 миллионов на область", - сказал Андрей Никитин.
По его словам, уровень вовлечения в проекты местных инициатив в области составляет порядка 30% от всех жителей того или иного города.
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"Это включая детей и стариков. Люди хотят менять свою жизнь. Хотят остаться и развивать свою землю. Что может сделать региональная власть? В 2017 году мы приняли решение: отдали 50% налогов малого бизнеса в муниципалитеты. Сегодня это 80%, и за два года мы доведем до ста процентов. Эти примерно плюс миллиард, который уходит в бюджет муниципалитета. Это очень простимулировало и поменяло логику действия мэров. Они стали понимать, что развитие креативных индустрий, малого бизнеса – не просто административная задача, от этого есть эффект, когда инициативные люди и власть становятся одной командой, которая вместе развивает свою территорию", - отметил Никитин.
В числе мер, который регион принимает для развития малых городов, губернатор Новгородской области назвал их коллаборацию, создание туристических маршрутов, а во главу угла поставил подъем среднего профессионального образования.
"Самый простой способ – это развитие системы СПО. Мы возрождаем колледжи, ремонтируем или создаем с нуля общежития. Нам очень важно, чтобы у детей из малых городов и близлежащих деревень была возможность получить хорошее образование, привязанное к той промышленности, которая есть на территории их муниципалитета. Техникумы и колледжи, образование как таковое – это главная точка роста", - сказал он.
Никитин также обратил внимание на развитие коллаборации городов. "Очень хорошая идея – коллаборация. Это мы тоже сделали. У нас область поделена на четыре кластера. В каждом есть самый важный город и его партнеры. Это Боровичи, Старая Русса, Новгород, Валдай. Где-то мы делаем упор на медицину, где-то – на туризм, создаем общие маршруты, проводим образовательный обмен – все это с упором на сильные стороны городов кластера", - пояснил Никитин.
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Он добавил, что в области реализуется "целый букет различных программ" для развития малых городов, но уйти от расчета выделения средств, исходя из численности населения, увы, пока невозможно. "Поэтому ключевая проблема, которую нужно решить, это численность населения", - подытожил губернатор.