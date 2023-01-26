https://ria.ru/20230126/priamure-1847481178.html

Трое пострадавших после ДТП в Приамурье находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших после ДТП в Приамурье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.01.2023

Трое пострадавших после ДТП в Приамурье находятся в тяжелом состоянии

Трое из семи пострадавших в автоаварии в Шимановске в Приамурье находятся в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T06:55

2023-01-26T06:55

2023-01-26T06:55

происшествия

шимановск

toyota corolla

амурская область

шимановский район

авто

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв – РИА Новости. Трое из семи пострадавших в автоаварии в Шимановске в Приамурье находятся в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области. ДТП произошло вечером 23 января. Установлено, что водитель автомобиля "Toyota Carina" двигался с превышением скорости на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Toyota Funcargo", который поворачивал налево на перекрестке улиц. В результате аварии пострадали супруги - водитель и пассажир автомобиля "Toyota Funcargo" 1972 и 1970 годов рождения, а также пешеход 1979 года рождения, который ожидал разрешающий сигнал светофора на пешеходном переходе. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту ДТП территориальным отделом полиции возбуждено уголовно дело. "Прокуратура Шимановского района признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с пострадавшими", - говорится в сообщении. Региональная комиссия по безопасности дорожного движения установила, что во время автоаварии в Шимановске пассажиры и водители не были пристегнуты. Принято решение, что теперь камеры фотовидеофиксации на дорогах Приамурья будут выявлять, в том числе, непристёгнутых ремнём безопасности. Ранее эта функция не работала. "Статистика показывает, что практически 90% ДТП происходит по вине водителей из-за несоблюдения правил: превышение скоростного режима, не предоставление преимущества, агрессивное вождение, выезд на встречную полосу, игнорирование ремней безопасности. Комплексы фотовидеофиксации будут выявлять непристёгнутых ремнём безопасности", - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин. Комплексы в первую очередь появятся на перекрестках с высокой интенсивностью движения. Например, в Благовещенске на Калининском кольце.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847413851.html

https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html

шимановск

амурская область

шимановский район

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происшествия, шимановск, toyota corolla, амурская область, шимановский район, авто