https://ria.ru/20230126/potomki-1847650939.html

Ассамблея народов Евразии создаст общества потомков участников ВОВ

Ассамблея народов Евразии создаст общества потомков участников ВОВ - РИА Новости, 26.01.2023

Ассамблея народов Евразии создаст общества потомков участников ВОВ

Создание обществ потомков воинов-участников Великой Отечественной войны, народного ополчения, партизан-защитников Отечества в годы войны будет продолжено,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:50

2023-01-26T16:50

2023-01-26T16:59

евразия

андрей бельянинов

казахстан

белоруссия

словения

великая отечественная война (1941-1945)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Создание обществ потомков воинов-участников Великой Отечественной войны, народного ополчения, партизан-защитников Отечества в годы войны будет продолжено, заявил генсекретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Ассамблея народов Евразии проводит 26-27 января Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах – "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности". Форум проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют представители в Москве, Крыму, Казахстане, Белоруссии, Словении и других. "Работа по сохранению памяти - это очень серьезная забота о тех молодых людях, которые приходят после нас, которые бы помнили, знали, любили и уважали все то, что сделали наши предки… То, что мы сейчас с вами вместе начали, - это создание обществ потомков (участников) войсковых частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, - мне кажется, это очень перспективный проект, работа на долгие годы вперед", - сказал Бельянинов в приветственном слове форуму. Он сказал, что создание таких обществ началось с создания общества потомков участников Панфиловской дивизии, которая формировалась в годы войны в трех городах республик Средней Азии. С помощью общества удалось полностью установить первый состав дивизии, в том числе с помощью ученых из Казахстана, отметил он. В Москве создано общество потомков - участников московского народного ополчения. На очереди - создание общества потомков участников Сталинградской битвы, защитников Крыма и Севастополя, Брестской крепости, отметил генсекретарь. Форум организован при поддержке Евразийской Академии телевидения и радио, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ), Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ и Национального делового партнерства "Альянс Медиа" (Москва).

https://ria.ru/20230120/genotsid-1846165599.html

https://ria.ru/20230111/veterany-1844067029.html

евразия

казахстан

белоруссия

словения

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евразия, андрей бельянинов, казахстан, белоруссия, словения, великая отечественная война (1941-1945)