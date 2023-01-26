16:50 26.01.2023 (обновлено: 16:59 26.01.2023)
Ассамблея народов Евразии создаст общества потомков участников ВОВ
Ассамблея народов Евразии продолжит создание обществ потомков воинов — участников ВОВ
Крымская наступательная операция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Создание обществ потомков воинов-участников Великой Отечественной войны, народного ополчения, партизан-защитников Отечества в годы войны будет продолжено, заявил генсекретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
Ассамблея народов Евразии проводит 26-27 января Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах – "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности". Форум проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют представители в Москве, Крыму, Казахстане, Белоруссии, Словении и других.
"Работа по сохранению памяти - это очень серьезная забота о тех молодых людях, которые приходят после нас, которые бы помнили, знали, любили и уважали все то, что сделали наши предки… То, что мы сейчас с вами вместе начали, - это создание обществ потомков (участников) войсковых частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, - мне кажется, это очень перспективный проект, работа на долгие годы вперед", - сказал Бельянинов в приветственном слове форуму.
Он сказал, что создание таких обществ началось с создания общества потомков участников Панфиловской дивизии, которая формировалась в годы войны в трех городах республик Средней Азии. С помощью общества удалось полностью установить первый состав дивизии, в том числе с помощью ученых из Казахстана, отметил он. В Москве создано общество потомков - участников московского народного ополчения. На очереди - создание общества потомков участников Сталинградской битвы, защитников Крыма и Севастополя, Брестской крепости, отметил генсекретарь.
Форум организован при поддержке Евразийской Академии телевидения и радио, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ), Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ и Национального делового партнерства "Альянс Медиа" (Москва).