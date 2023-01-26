https://ria.ru/20230126/posobie-1847685960.html

Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка

Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка - РИА Новости, 26.01.2023

Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка

Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:15

2023-01-26T18:15

2023-01-26T18:23

общество

россия

дети

социальные выплаты

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца, сообщили в Социальном фонде России. Согласно сообщению в Telegram-канале фонда, рассмотрение заявления на единую выплату обычно занимает до 10 рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться до 30 рабочих дней. Это зависит от скорости поступления сведений от других ведомств. "После вынесения решения первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3 число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 3 по 25 число при перечислении на почту", - говорится в сообщении. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дети, социальные выплаты