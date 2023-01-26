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Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка - РИА Новости, 26.01.2023
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Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка - РИА Новости, 26.01.2023
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка
Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:15
2023-01-26T18:23
общество
россия
дети
социальные выплаты
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца, сообщили в Социальном фонде России. Согласно сообщению в Telegram-канале фонда, рассмотрение заявления на единую выплату обычно занимает до 10 рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться до 30 рабочих дней. Это зависит от скорости поступления сведений от других ведомств. "После вынесения решения первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3 число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 3 по 25 число при перечислении на почту", - говорится в сообщении. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
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общество, россия, дети, социальные выплаты
Общество, Россия, Дети, социальные выплаты
18:15 26.01.2023 (обновлено: 18:23 26.01.2023)
 
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка

Соцфонд: первый раз единое пособие на ребенка придет через пять дней после назначения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с коляской в парке
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина гуляет с коляской в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца, сообщили в Социальном фонде России.
Согласно сообщению в Telegram-канале фонда, рассмотрение заявления на единую выплату обычно занимает до 10 рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться до 30 рабочих дней. Это зависит от скорости поступления сведений от других ведомств.
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Единое пособие на детей в 2023 году: условия получения и оформление
"После вынесения решения первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3 число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 3 по 25 число при перечислении на почту", - говорится в сообщении.
Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости.
Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
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