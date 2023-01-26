https://ria.ru/20230126/posobie-1847685960.html
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка - РИА Новости, 26.01.2023
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка
Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:15
2023-01-26T18:15
2023-01-26T18:23
общество
россия
дети
социальные выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587234815_148:539:2830:2048_1920x0_80_0_0_dd246e613780f721fe0eb88710aa48a2.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца, сообщили в Социальном фонде России. Согласно сообщению в Telegram-канале фонда, рассмотрение заявления на единую выплату обычно занимает до 10 рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться до 30 рабочих дней. Это зависит от скорости поступления сведений от других ведомств. "После вынесения решения первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3 число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 3 по 25 число при перечислении на почту", - говорится в сообщении. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587234815_336:356:2592:2048_1920x0_80_0_0_21e516b5cb98c88b918845dd53c79964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети, социальные выплаты
Общество, Россия, Дети, социальные выплаты
18:15 26.01.2023 (обновлено: 18:23 26.01.2023)
Назван срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка
Соцфонд: первый раз единое пособие на ребенка придет через пять дней после назначения
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Первый раз единое пособие на ребенка для семьи с низкими доходами придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждое 3-е число месяца, сообщили в Социальном фонде России
.
Согласно сообщению в Telegram-канале фонда, рассмотрение заявления на единую выплату обычно занимает до 10 рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться до 30 рабочих дней. Это зависит от скорости поступления сведений от других ведомств.
"После вынесения решения первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3 число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 3 по 25 число при перечислении на почту", - говорится в сообщении.
Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости.
Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.