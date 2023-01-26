Рейтинг@Mail.ru
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230126/podderzhka-1847534707.html
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти - РИА Новости, 26.01.2023
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти
В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:49
2023-01-26T11:49
ленинградская область
волосовский район
волосово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847536555_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_eae892d4836ef11f0b984e152106fd7d.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для предпринимателей доступны во всех районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в Центре малые и средние предприятия, начинающие и действующие предприниматели, самозанятые граждане, а также те, кто планирует открыть свой бизнес, смогут получить государственную поддержку – консультации, обучение, помощь в продвижении, различные услуги для бизнеса – в своем районе."В перспективе администрация района планирует выделить и отремонтировать для центра помещение в центральной части города Волосово с конференц-залом, учебным классом для тренингов, семинаров и других мероприятий, кабинетами для консультаций и даже небольшим бизнес-инкубатором", — отметили в пресс-службе.Как уточнили в обладминистрации, в 2022 году всеми муниципальными Центрами были предоставлены более 60 тысяч услуг. Общая сумма поддержки фондов со стороны правительства Ленинградской области в 2022 году составила более 34,2 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели направлены 36 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
волосовский район
волосово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847536555_79:0:632:415_1920x0_80_0_0_ddc7a9bf9566e71cb3b30f55b3e8a1e8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волосовский район, волосово
Ленинградская область , Волосовский район, Волосово
11:49 26.01.2023
 

Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти

© Фото : пресс- служба правительства Ленинградской областиВ Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса
В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : пресс- служба правительства Ленинградской области
В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для предпринимателей доступны во всех районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в Центре малые и средние предприятия, начинающие и действующие предприниматели, самозанятые граждане, а также те, кто планирует открыть свой бизнес, смогут получить государственную поддержку – консультации, обучение, помощь в продвижении, различные услуги для бизнеса – в своем районе.
Рабочий на предприятии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 12:13Ленинградская область
Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ
"В перспективе администрация района планирует выделить и отремонтировать для центра помещение в центральной части города Волосово с конференц-залом, учебным классом для тренингов, семинаров и других мероприятий, кабинетами для консультаций и даже небольшим бизнес-инкубатором", — отметили в пресс-службе.
Как уточнили в обладминистрации, в 2022 году всеми муниципальными Центрами были предоставлены более 60 тысяч услуг. Общая сумма поддержки фондов со стороны правительства Ленинградской области в 2022 году составила более 34,2 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели направлены 36 миллионов рублей.
"Роль муниципальных фондов и центров в реализации национального проекта по развитию и поддержке предпринимательства возрастает год от года. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее число предпринимателей, независимо от города или района, могли получить государственную поддержку, услуги и сервисы на достойном уровне. А это во многом зависит от муниципальных организаций. Поэтому правительство Ленинградской области и дальше будет поддерживать деятельность муниципальных фондов, выделяя средства на их развитие и компенсируя затраты на предоставление услуг", ― сказала председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.
 
Ленинградская областьВолосовский районВолосово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала