https://ria.ru/20230126/podderzhka-1847534707.html
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти - РИА Новости, 26.01.2023
Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти
В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:49
2023-01-26T11:49
2023-01-26T11:49
ленинградская область
волосовский район
волосово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для предпринимателей доступны во всех районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в Центре малые и средние предприятия, начинающие и действующие предприниматели, самозанятые граждане, а также те, кто планирует открыть свой бизнес, смогут получить государственную поддержку – консультации, обучение, помощь в продвижении, различные услуги для бизнеса – в своем районе."В перспективе администрация района планирует выделить и отремонтировать для центра помещение в центральной части города Волосово с конференц-залом, учебным классом для тренингов, семинаров и других мероприятий, кабинетами для консультаций и даже небольшим бизнес-инкубатором", — отметили в пресс-службе.Как уточнили в обладминистрации, в 2022 году всеми муниципальными Центрами были предоставлены более 60 тысяч услуг. Общая сумма поддержки фондов со стороны правительства Ленинградской области в 2022 году составила более 34,2 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели направлены 36 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волосовский район, волосово
Ленинградская область , Волосовский район, Волосово
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для предпринимателей доступны во всех районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в Центре малые и средние предприятия, начинающие и действующие предприниматели, самозанятые граждане, а также те, кто планирует открыть свой бизнес, смогут получить государственную поддержку – консультации, обучение, помощь в продвижении, различные услуги для бизнеса – в своем районе.
"В перспективе администрация района планирует выделить и отремонтировать для центра помещение в центральной части города Волосово
с конференц-залом, учебным классом для тренингов, семинаров и других мероприятий, кабинетами для консультаций и даже небольшим бизнес-инкубатором", — отметили в пресс-службе.
Как уточнили в обладминистрации, в 2022 году всеми муниципальными Центрами были предоставлены более 60 тысяч услуг. Общая сумма поддержки фондов со стороны правительства Ленинградской области в 2022 году составила более 34,2 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели направлены 36 миллионов рублей.
"Роль муниципальных фондов и центров в реализации национального проекта по развитию и поддержке предпринимательства возрастает год от года. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее число предпринимателей, независимо от города или района, могли получить государственную поддержку, услуги и сервисы на достойном уровне. А это во многом зависит от муниципальных организаций. Поэтому правительство Ленинградской области и дальше будет поддерживать деятельность муниципальных фондов, выделяя средства на их развитие и компенсируя затраты на предоставление услуг", ― сказала председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.