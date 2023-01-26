https://ria.ru/20230126/podderzhka-1847534707.html

Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти

Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти - РИА Новости, 26.01.2023

Центры поддержки предпринимателей открыли во всех районах Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:49

2023-01-26T11:49

2023-01-26T11:49

ленинградская область

волосовский район

волосово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области открылся муниципальный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, таким образом теперь услуги и сервисы для предпринимателей доступны во всех районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в Центре малые и средние предприятия, начинающие и действующие предприниматели, самозанятые граждане, а также те, кто планирует открыть свой бизнес, смогут получить государственную поддержку – консультации, обучение, помощь в продвижении, различные услуги для бизнеса – в своем районе."В перспективе администрация района планирует выделить и отремонтировать для центра помещение в центральной части города Волосово с конференц-залом, учебным классом для тренингов, семинаров и других мероприятий, кабинетами для консультаций и даже небольшим бизнес-инкубатором", — отметили в пресс-службе.Как уточнили в обладминистрации, в 2022 году всеми муниципальными Центрами были предоставлены более 60 тысяч услуг. Общая сумма поддержки фондов со стороны правительства Ленинградской области в 2022 году составила более 34,2 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели направлены 36 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html

волосовский район

волосово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волосовский район, волосово