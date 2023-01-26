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Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО - РИА Новости, 26.01.2023
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Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО
Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО - РИА Новости, 26.01.2023
Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО
Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр российского программного обеспечения (ПО), это важно и для вузов, и для научных организаций, заявила замминистра... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:07
2023-01-26T11:07
общество
россия
совет федерации рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр российского программного обеспечения (ПО), это важно и для вузов, и для научных организаций, заявила замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова. "Так как много зарубежного, есть идея сделать какой-то реестр, это наше предложение, реестр российского программного обеспечения, разработанный и самими вузами, и то, что могут наши вендоры айтишные на территории России предложить вузам для обеспечения их операционной деятельности", — рассказала она на круглом столе в Совете Федерации. Кирьянова отметила, что и вузам, и научным организациям нужны и специфичные разработки, специализированное ПО. Она также предложила разработать стандарт безопасности как информационной, так и физической.
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общество, россия, совет федерации рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
11:07 26.01.2023
 
Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО

Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО для вузов и научных организаций

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр российского программного обеспечения (ПО), это важно и для вузов, и для научных организаций, заявила замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова.
"Так как много зарубежного, есть идея сделать какой-то реестр, это наше предложение, реестр российского программного обеспечения, разработанный и самими вузами, и то, что могут наши вендоры айтишные на территории России предложить вузам для обеспечения их операционной деятельности", — рассказала она на круглом столе в Совете Федерации.
Кирьянова отметила, что и вузам, и научным организациям нужны и специфичные разработки, специализированное ПО. Она также предложила разработать стандарт безопасности как информационной, так и физической.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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