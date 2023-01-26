https://ria.ru/20230126/po-1847522536.html

Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО

Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО - РИА Новости, 26.01.2023

Минобрнауки предложило создать реестр российского ПО

Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр российского программного обеспечения (ПО), это важно и для вузов, и для научных организаций, заявила замминистра... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:07

2023-01-26T11:07

2023-01-26T11:07

общество

россия

совет федерации рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр российского программного обеспечения (ПО), это важно и для вузов, и для научных организаций, заявила замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова. "Так как много зарубежного, есть идея сделать какой-то реестр, это наше предложение, реестр российского программного обеспечения, разработанный и самими вузами, и то, что могут наши вендоры айтишные на территории России предложить вузам для обеспечения их операционной деятельности", — рассказала она на круглом столе в Совете Федерации. Кирьянова отметила, что и вузам, и научным организациям нужны и специфичные разработки, специализированное ПО. Она также предложила разработать стандарт безопасности как информационной, так и физической.

https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)