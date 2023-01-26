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Россияне стараются перейти на здоровое питание, показало исследование - РИА Новости, 26.01.2023
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Россияне стараются перейти на здоровое питание, показало исследование
Россияне стараются перейти на здоровое питание, показало исследование - РИА Новости, 26.01.2023
Россияне стараются перейти на здоровое питание, показало исследование
Россияне в середине января стали значительно чаще заказывать овощи и фрукты, а спрос на услуги диетологов вырос на 43% по сравнению с декабрем, свидетельствуют... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:15
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общество
сбермаркет
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в середине января стали значительно чаще заказывать овощи и фрукты, а спрос на услуги диетологов вырос на 43% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "После традиционных застолий с большим количеством жирной пищи жители страны предпочли покупать полезную еду и органические продукты. В середине января по сравнению с началом месяца россияне стали на 22% чаще покупать фрукты и почти на 30% — овощи", - говорится в совместном исследовании с медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье". Помимо этого, люди стали регулярно добавлять в корзины молочные продукты (48% всех заказов), яйца (20%) и воду (17%). Также на неделе после праздников на 30% выросли продажи продуктов из категорий "Сладости без сахара" и "Здоровый выбор". При этом спрос на алкоголь, сахаросодержащие сладости, майонез и газированные напитки замедлился - в середине января по сравнению с началом месяца он снизился в среднем на 9%. "В январе этого года число онлайн-консультаций с диетологами, по данным "СберЗдоровья", выросло на 43% по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлом году за аналогичный период такого увеличения спроса не наблюдалось", - отмечается в материалах. Чаще всего с диетологами консультировались люди в возрасте 25-34 лет (39% общего числа обращений) и 35-44 лет (33%). Гораздо реже вопросами питания интересовались люди старше 60 и молодежь 18-24 лет (5% и 6% соответственно).
https://ria.ru/20230111/ovoschi-1844243673.html
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общество, сбермаркет, россия
Общество, Сбермаркет, Россия
10:15 26.01.2023
 
Россияне стараются перейти на здоровое питание, показало исследование

"Сбермаркет": россияне стали значительно чаще заказывать овощи и фрукты после праздников

© iStock.com / DragonImagesМужчина готовит овощной салат
Мужчина готовит овощной салат - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© iStock.com / DragonImages
Мужчина готовит овощной салат. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в середине января стали значительно чаще заказывать овощи и фрукты, а спрос на услуги диетологов вырос на 43% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"После традиционных застолий с большим количеством жирной пищи жители страны предпочли покупать полезную еду и органические продукты. В середине января по сравнению с началом месяца россияне стали на 22% чаще покупать фрукты и почти на 30% — овощи", - говорится в совместном исследовании с медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье".
Помимо этого, люди стали регулярно добавлять в корзины молочные продукты (48% всех заказов), яйца (20%) и воду (17%). Также на неделе после праздников на 30% выросли продажи продуктов из категорий "Сладости без сахара" и "Здоровый выбор".
При этом спрос на алкоголь, сахаросодержащие сладости, майонез и газированные напитки замедлился - в середине января по сравнению с началом месяца он снизился в среднем на 9%.
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"В январе этого года число онлайн-консультаций с диетологами, по данным "СберЗдоровья", выросло на 43% по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлом году за аналогичный период такого увеличения спроса не наблюдалось", - отмечается в материалах.
Чаще всего с диетологами консультировались люди в возрасте 25-34 лет (39% общего числа обращений) и 35-44 лет (33%). Гораздо реже вопросами питания интересовались люди старше 60 и молодежь 18-24 лет (5% и 6% соответственно).
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