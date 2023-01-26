https://ria.ru/20230126/nauka-1847497850.html

Ученые хотят найти место битвы Тимура и Тохтамыша под Самарой

Ученые хотят найти место битвы Тимура и Тохтамыша под Самарой - РИА Новости, 26.01.2023

Ученые хотят найти место битвы Тимура и Тохтамыша под Самарой

Археологи России и Узбекистана намерены в течение пяти лет установить точное место в Самарской области, где проходила битва, в ходе которой среднеазиатский... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:42

2023-01-26T09:42

2023-01-26T09:42

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САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Археологи России и Узбекистана намерены в течение пяти лет установить точное место в Самарской области, где проходила битва, в ходе которой среднеазиатский правитель, полководец Тимур (Тамерлан) одержал легендарную победу над ханом Золотой Орды Тохтамышем, сообщила пресс-служба Самарского университета. "В этом году в Самарской области стартует крупный международный археологический проект по поиску точного места одного из важных для истории русского Средневековья событий — битвы между войсками среднеазиатского Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша... Где именно находилось поле битвы, ученым до сих пор установить не удалось, по этому поводу существуют самые разные версии. В рамках проекта мы должны раскрыть эту историческую тайну, найдя в ходе раскопок соответствующие артефакты-доказательства и поставив точку в давнем научном споре", — цитирует слова руководителя научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. С.П. Королева Сергея Зубова пресс-служба. По его словам, в целом проект рассчитан на пять лет и предусматривает подробное изучение военных походов Тимура и Тохтамыша, запланированы археологические исследования и экспедиции в различные районы Самарской области. "Кроме ученых нашего университета в проекте планируют принять участие коллеги из Института истории имени Шигабутдина Марджани и Института археологии имени Альфреда Халикова Академии наук Татарстана, из Казанского, Курганского и Башкирского государственных университетов, а также ученые из Самаркандского государственного университета и Самаркандского археологического института имени Яхъи Гулямова. Кроме того, интерес к этому проекту проявили археологи из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Израиля", — отметил Зубов. Уточняется, что кроме археологов и историков, в проекте также планируют принять участие химики, физики-оптики, геофизики, биологи и специалисты других научных направлений Самарского университета. Битва между Тимуром и Тохтамышем произошла в 1391 году, через 11 лет после Куликовской, в ней участвовало до 400 тысяч человек на площади свыше 100 квадратных метров. Археологически место битвы не найдено до сих пор, достоверно известно лишь, что сражение произошло недалеко от устья реки Кондурча в Самарской области. В кровопролитном сражении Тимур одержал трудную победу. По оценке многих российских и узбекистанских историков, после ударов, нанесенных Тимуром, Золотая Орда окончательно утратила свое единство. В итоге Москву освободили от ордынского ига, и был открыт путь для развития молодого Российского государства. Правительство Узбекистана в ноябре 2021 года объявляло конкурс на создание памятника Тимуру, который планировалось установить в Самарской области на месте легендарной битвы полководца с Тохтамышем.

https://ria.ru/20221214/sabli-1837899866.html

https://ria.ru/20221102/sfu-1828473618.html

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