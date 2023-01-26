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В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии - РИА Новости, 26.01.2023
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В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии
В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии - РИА Новости, 26.01.2023
В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии
Останки, предположительно, трех бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены при земляных работах на территории одной из... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:33
2023-01-26T14:33
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Останки, предположительно, трех бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены при земляных работах на территории одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. "При производстве земляных работ на территории городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице в Санкт-Петербурге, были обнаружены останки, предположительно, трех воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, их личные вещи, а также боеприпасы", - говорится в сообщении. Ведомство организовало доследственную проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия, где, по предварительным данным, во время войны находился блиндаж. Останки направлены на медико-криминалистическое исследование.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Великая Отечественная война (1941-1945)
14:33 26.01.2023
 
В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии

В Петербурге при земляных работах нашли останки трех погибших в годы Великой Отечественной

© Depositphotos.com / PhotoWorldЛопата в песке
Лопата в песке - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Depositphotos.com / PhotoWorld
Лопата в песке. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Останки, предположительно, трех бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены при земляных работах на территории одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ.
"При производстве земляных работ на территории городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице в Санкт-Петербурге, были обнаружены останки, предположительно, трех воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, их личные вещи, а также боеприпасы", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало доследственную проверку.
Следователи уже осмотрели место происшествия, где, по предварительным данным, во время войны находился блиндаж. Останки направлены на медико-криминалистическое исследование.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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