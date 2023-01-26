https://ria.ru/20230126/nakhodka-1847592744.html

В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии

В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии - РИА Новости, 26.01.2023

В Петербурге нашли останки трех бойцов Красной армии

Останки, предположительно, трех бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены при земляных работах на территории одной из... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:33

2023-01-26T14:33

2023-01-26T14:33

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/02/1563110295_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8d2c6f1890eac270fa69420582bc2f59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Останки, предположительно, трех бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены при земляных работах на территории одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. "При производстве земляных работ на территории городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице в Санкт-Петербурге, были обнаружены останки, предположительно, трех воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, их личные вещи, а также боеприпасы", - говорится в сообщении. Ведомство организовало доследственную проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия, где, по предварительным данным, во время войны находился блиндаж. Останки направлены на медико-криминалистическое исследование.

https://ria.ru/20230125/voronezh-1847218939.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)