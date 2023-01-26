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Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума - РИА Новости, 26.01.2023
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Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума
Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума - РИА Новости, 26.01.2023
Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума
Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума в новых российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:22
2023-01-26T18:53
общество
россия
михаил мишустин
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума в новых российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам премьер-министра, общероссийские меры социальной защиты распространятся на людей с ограничениями по здоровью и на другие льготные категории граждан. С 2024 года у жителей новых регионов России появится возможность заключить социальные контракты."Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию, ну и, соответственно, должны предоставляться в полном объеме и в срок", — подчеркнул Мишустин.Премьер-министр уточнил, что правительство подготовило соответствующий законопроект.Во вторник Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20230111/pensii-1844209706.html
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общество, россия, михаил мишустин, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
15:22 26.01.2023 (обновлено: 18:53 26.01.2023)
 
Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума

Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума для новых регионов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкМолодые люди на одной из улиц в Донецке
Молодые люди на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Молодые люди на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума в новых российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В этих четырех российских субъектах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. — Прим. ред.) его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет", — заявил он на совещании кабмина.

По словам премьер-министра, общероссийские меры социальной защиты распространятся на людей с ограничениями по здоровью и на другие льготные категории граждан. С 2024 года у жителей новых регионов России появится возможность заключить социальные контракты.
"Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию, ну и, соответственно, должны предоставляться в полном объеме и в срок", — подчеркнул Мишустин.
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Во вторник Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.
Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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