https://ria.ru/20230126/minimum-1847612752.html

Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума

Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума - РИА Новости, 26.01.2023

Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума

Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума в новых российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:22

2023-01-26T15:22

2023-01-26T18:53

общество

россия

михаил мишустин

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума в новых российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам премьер-министра, общероссийские меры социальной защиты распространятся на людей с ограничениями по здоровью и на другие льготные категории граждан. С 2024 года у жителей новых регионов России появится возможность заключить социальные контракты."Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию, ну и, соответственно, должны предоставляться в полном объеме и в срок", — подчеркнул Мишустин.Премьер-министр уточнил, что правительство подготовило соответствующий законопроект.Во вторник Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20230111/pensii-1844209706.html

https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, совет федерации рф, госдума рф