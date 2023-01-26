15:22 26.01.2023 (обновлено: 18:53 26.01.2023)
Для новых регионов предложили особый порядок расчета прожиточного минимума
Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума для новых регионов
Молодые люди на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума в новых российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В этих четырех российских субъектах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. — Прим. ред.) его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет", — заявил он на совещании кабмина.
По словам премьер-министра, общероссийские меры социальной защиты распространятся на людей с ограничениями по здоровью и на другие льготные категории граждан. С 2024 года у жителей новых регионов России появится возможность заключить социальные контракты.
"Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию, ну и, соответственно, должны предоставляться в полном объеме и в срок", — подчеркнул Мишустин.
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Премьер-министр уточнил, что правительство подготовило соответствующий законопроект.
Во вторник Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.
Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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