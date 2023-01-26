https://ria.ru/20230126/manturov-1847713225.html
Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США
Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США - РИА Новости, 26.01.2023
Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США
Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что персональные санкции США не имеют для него никакого значения, более того, он был удивлен... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:11
2023-01-26T20:11
2023-01-26T22:58
сша
денис мантуров
санкции в отношении россии
в мире
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что персональные санкции США не имеют для него никакого значения, более того, он был удивлен медлительностью американской стороны в этом вопросе.В четверг Минфин США расширил санкции против России. В частности, в санкционный список попали вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов. Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
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сша, денис мантуров, санкции в отношении россии, в мире, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
США, Денис Мантуров, Санкции в отношении России, В мире, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
20:11 26.01.2023 (обновлено: 22:58 26.01.2023)
Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США
Вице-премьер Мантуров удивился медлительности США с введением против него санкций