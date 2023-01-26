https://ria.ru/20230126/manturov-1847713225.html

Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США

Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США - РИА Новости, 26.01.2023

Мантуров отреагировал на введенные против него санкции США

Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что персональные санкции США не имеют для него никакого значения, более того, он был удивлен... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:11

2023-01-26T20:11

2023-01-26T22:58

сша

денис мантуров

санкции в отношении россии

в мире

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что персональные санкции США не имеют для него никакого значения, более того, он был удивлен медлительностью американской стороны в этом вопросе.В четверг Минфин США расширил санкции против России. В частности, в санкционный список попали вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов. Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847708109.html

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сша, денис мантуров, санкции в отношении россии, в мире, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия