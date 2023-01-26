https://ria.ru/20230126/lada-1847598117.html

В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray

В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray - РИА Новости, 26.01.2023

В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray

Автомобилей Lada Xray в целом не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в РФ, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:49

2023-01-26T14:49

2023-01-26T14:55

авто

россия

ижевск

российские автомобильные дилеры

автоваз

renault s.a

lada vesta

renault clio

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автомобилей Lada Xray в целом не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в РФ, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". "Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось", - сказали в пресс-службе ассоциации, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, судя по сайту "АвтоВАЗа", компания окончательно исключила Lada Xray из модельного ряда. Автопроизводитель убрал эту модель из перечня доступных к продаже. В сентябре в компании объявили, что не планируют возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом РИА Новости в "АвтоВАЗе" уточняли, что проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 188,6 тысячи машин (- 46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html

россия

ижевск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, ижевск, российские автомобильные дилеры, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio