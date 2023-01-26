https://ria.ru/20230126/lada-1847598117.html
В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray
В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray - РИА Новости, 26.01.2023
В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray
Автомобилей Lada Xray в целом не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в РФ, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:49
2023-01-26T14:49
2023-01-26T14:55
авто
россия
ижевск
российские автомобильные дилеры
автоваз
renault s.a
lada vesta
renault clio
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автомобилей Lada Xray в целом не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в РФ, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". "Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось", - сказали в пресс-службе ассоциации, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, судя по сайту "АвтоВАЗа", компания окончательно исключила Lada Xray из модельного ряда. Автопроизводитель убрал эту модель из перечня доступных к продаже. В сентябре в компании объявили, что не планируют возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом РИА Новости в "АвтоВАЗе" уточняли, что проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 188,6 тысячи машин (- 46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, ижевск, российские автомобильные дилеры, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Авто, Россия, Ижевск, Российские автомобильные дилеры, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
14:49 26.01.2023 (обновлено: 14:55 26.01.2023)
В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray
В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Xray