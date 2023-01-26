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Мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса, заявил Косачев - РИА Новости, 26.01.2023
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Мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса, заявил Косачев
Мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса, заявил Косачев - РИА Новости, 26.01.2023
Мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса, заявил Косачев
Борьбы от США за свободу жителей юго-востока Украины в 2014-2022 годах мир так и не дождался, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:17
2023-01-26T14:17
в мире
джо байден
константин косачев
сергей лавров
россия
сша
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нато
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Борьбы от США за свободу жителей юго-востока Украины в 2014-2022 годах мир так и не дождался, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что поставка танков на Украину является "борьбой за свободу". Ранее президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда вошли 31 танк М1 Abrams, заявил, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России и добавил, что объявление этой помощи основано на приверженности стран по всему миру во главе с США помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность. "Его (Джо Байдена - ред.) предшественники точно так же, борьбой за свободу косоваров, обосновывали бомбардировки тогдашней Югославии. И бомбардировки Ирака с Ливией точно так же объясняли в свое время борьбой за свободу живущих там людей. Для стройности изложения не хватает только таких же действий США за свободу жителей юго-востока Украины в 2014-2022 годах. ...Только борьбы за их свободу мир от США так и не дождался", - написал Косачев в своем Telegram-канале. В среду Байден объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847498678.html
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в мире, джо байден, константин косачев, сергей лавров, россия, сша, украина, нато, совет федерации рф
В мире, Джо Байден, Константин Косачев, Сергей Лавров, Россия, США, Украина, НАТО, Совет Федерации РФ
14:17 26.01.2023
 
Мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса, заявил Косачев

Косачев: мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса в 2014-2022 годах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Борьбы от США за свободу жителей юго-востока Украины в 2014-2022 годах мир так и не дождался, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что поставка танков на Украину является "борьбой за свободу".
Ранее президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда вошли 31 танк М1 Abrams, заявил, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России и добавил, что объявление этой помощи основано на приверженности стран по всему миру во главе с США помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность.
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"Его (Джо Байдена - ред.) предшественники точно так же, борьбой за свободу косоваров, обосновывали бомбардировки тогдашней Югославии. И бомбардировки Ирака с Ливией точно так же объясняли в свое время борьбой за свободу живущих там людей. Для стройности изложения не хватает только таких же действий США за свободу жителей юго-востока Украины в 2014-2022 годах. ...Только борьбы за их свободу мир от США так и не дождался", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
В среду Байден объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжо БайденКонстантин КосачевСергей ЛавровРоссияСШАУкраинаНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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