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В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой - РИА Новости, 26.01.2023
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Шоубиз
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В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой
В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой - РИА Новости, 26.01.2023
В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой
В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:09
2023-01-26T17:43
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой. Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы. Парикмахер скончалась 23 января. Ей было 86 лет. Долорес Кондрашова – педагог, предприниматель, стилист и дизайнер. Кроме того, она была главным тренером СССР и России по парикмахерскому искусству. В 2002 году знаменитость получила звание "Заслуженный деятель искусств России". В конце 90-х она открыла первую в России академию парикмахерского искусства. Самым звездным учеником бизнесвумен стал Сергей Зверев. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной в бьюти-индустрии". По словам эксперта моды, ее смерть большой утратой для страны.
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Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
17:09 26.01.2023 (обновлено: 17:43 26.01.2023)
 
В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой

Долорес Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы

© РИА Новости / Владимир ВяткинДолорес Кондрашова
Долорес Кондрашова - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Долорес Кондрашова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой.
"Сегодня мы провожаем в последний путь основателя, руководителя, покровителя, наставника и друга – Долорес Кондрашову", – поделились представители академии "Долорес" в соцсети.
Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы.
Парикмахер скончалась 23 января. Ей было 86 лет.
Долорес Кондрашова – педагог, предприниматель, стилист и дизайнер. Кроме того, она была главным тренером СССР и России по парикмахерскому искусству. В 2002 году знаменитость получила звание "Заслуженный деятель искусств России".
В конце 90-х она открыла первую в России академию парикмахерского искусства. Самым звездным учеником бизнесвумен стал Сергей Зверев.
Ранее стилист Владислав Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной в бьюти-индустрии". По словам эксперта моды, ее смерть большой утратой для страны.
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