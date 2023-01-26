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В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой
В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой - РИА Новости, 26.01.2023
В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой
В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:09
2023-01-26T17:09
2023-01-26T17:43
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой. Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы. Парикмахер скончалась 23 января. Ей было 86 лет. Долорес Кондрашова – педагог, предприниматель, стилист и дизайнер. Кроме того, она была главным тренером СССР и России по парикмахерскому искусству. В 2002 году знаменитость получила звание "Заслуженный деятель искусств России". В конце 90-х она открыла первую в России академию парикмахерского искусства. Самым звездным учеником бизнесвумен стал Сергей Зверев. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной в бьюти-индустрии". По словам эксперта моды, ее смерть большой утратой для страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
17:09 26.01.2023 (обновлено: 17:43 26.01.2023)
В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой
Долорес Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой.
"Сегодня мы провожаем в последний путь основателя, руководителя, покровителя, наставника и друга – Долорес Кондрашову", – поделились представители академии "Долорес" в соцсети.
Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы.
Парикмахер скончалась
23 января. Ей было 86 лет.
Долорес Кондрашова – педагог, предприниматель, стилист и дизайнер. Кроме того, она была главным тренером СССР и России по парикмахерскому искусству. В 2002 году знаменитость получила звание "Заслуженный деятель искусств России".
В конце 90-х она открыла первую в России академию парикмахерского искусства. Самым звездным учеником бизнесвумен стал Сергей Зверев.
Ранее стилист Владислав Лисовец назвал
Кондрашову "легендарной женщиной в бьюти-индустрии". По словам эксперта моды, ее смерть большой утратой для страны.