https://ria.ru/20230126/kondrashova-1847653388.html

В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой

В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой - РИА Новости, 26.01.2023

В Москве простились с парикмахером Долорес Кондрашовой

В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:09

2023-01-26T17:09

2023-01-26T17:43

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846717169_0:0:1288:726_1920x0_80_0_0_8c69aa928b6dbf8802d4e8295d589565.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой. Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы. Парикмахер скончалась 23 января. Ей было 86 лет. Долорес Кондрашова – педагог, предприниматель, стилист и дизайнер. Кроме того, она была главным тренером СССР и России по парикмахерскому искусству. В 2002 году знаменитость получила звание "Заслуженный деятель искусств России". В конце 90-х она открыла первую в России академию парикмахерского искусства. Самым звездным учеником бизнесвумен стал Сергей Зверев. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной в бьюти-индустрии". По словам эксперта моды, ее смерть большой утратой для страны.

https://ria.ru/20230119/govers-1845811698.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес