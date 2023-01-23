https://ria.ru/20230123/kondrashova-1846740828.html
Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии"
Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии" - РИА Новости, 23.01.2023
Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии"
Долорес Кондрашова – абсолютный талант, который дал России многих мировых чемпионов по парикмахерскому искусству, сказал РИА Новости эксперт моды Владислав... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:10
2023-01-23T12:10
2023-01-23T12:10
шоубиз
владислав лисовец
сергей зверев (стилист)
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долорес Кондрашова – абсолютный талант, который дал России многих мировых чемпионов по парикмахерскому искусству, сказал РИА Новости эксперт моды Владислав Лисовец. Кроме того, эксперт поделился личной историей, связанной с Кондрашовой. "Я никогда не хотел участвовать в парикмахерских конкурсах. Но мне все говорили, что с моим талантом я должен появляться на соревнованиях. Но, слава богу, я избежал этот путь. Однако в свое время мне предлагали обратиться к нем и состояться в Москве как парикмахеру. Когда я приехал в Москву в 1994 году, попытался. Собрался и поехал, но сел не на тот троллейбус, он увез меня в другом направлении – я посчитал это знаком. Спустя три года нас судьба все равно свела, я был уже востребованным парикмахером, работал со звездами. Но рассказал ей эту историю", – рассказал эксперт моды. Долорес Кондрашова умерла 23 января, ей было 86 лет. Она была самым известным парикмахером СССР, а затем и России. Ее самый звездный ученик – Сергей Зверев.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав лисовец, сергей зверев (стилист), россия
Шоубиз, Владислав Лисовец, Сергей Зверев (стилист), Россия
Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии"
Эксперт моды Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долорес Кондрашова – абсолютный талант, который дал России многих мировых чемпионов по парикмахерскому искусству, сказал РИА Новости эксперт моды Владислав Лисовец.
"Это легендарная женщина в бьюти-индустрии. Она сама призер и чемпион многих международных конкурсов, но ей удалось собрать огромную команду талантливых ребят, кто завоевывал для России кубки на чемпионатах Европы и мира по парикмахерскому искусству. Она – абсолютный талант. В ее время, когда она занималась своим делом, мы получали самое большое призов. Ее смерть – это серьезная утрата парикмахерского искусства нашей страны", – отметил Лисовец.
Кроме того, эксперт поделился личной историей, связанной с Кондрашовой.
"Я никогда не хотел участвовать в парикмахерских конкурсах. Но мне все говорили, что с моим талантом я должен появляться на соревнованиях. Но, слава богу, я избежал этот путь. Однако в свое время мне предлагали обратиться к нем и состояться в Москве как парикмахеру. Когда я приехал в Москву в 1994 году, попытался. Собрался и поехал, но сел не на тот троллейбус, он увез меня в другом направлении – я посчитал это знаком. Спустя три года нас судьба все равно свела, я был уже востребованным парикмахером, работал со звездами. Но рассказал ей эту историю", – рассказал эксперт моды.
Долорес Кондрашова умерла
23 января, ей было 86 лет. Она была самым известным парикмахером СССР, а затем и России. Ее самый звездный ученик – Сергей Зверев.