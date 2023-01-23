https://ria.ru/20230123/kondrashova-1846740828.html

Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии"

Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии" - РИА Новости, 23.01.2023

Лисовец назвал Кондрашову "легендарной женщиной бьюти-индустрии"

Долорес Кондрашова – абсолютный талант, который дал России многих мировых чемпионов по парикмахерскому искусству, сказал РИА Новости эксперт моды Владислав... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:10

2023-01-23T12:10

2023-01-23T12:10

шоубиз

владислав лисовец

сергей зверев (стилист)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846716568_0:334:2366:1665_1920x0_80_0_0_8b07f71867976dffe3d5f2141694a010.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долорес Кондрашова – абсолютный талант, который дал России многих мировых чемпионов по парикмахерскому искусству, сказал РИА Новости эксперт моды Владислав Лисовец. Кроме того, эксперт поделился личной историей, связанной с Кондрашовой. "Я никогда не хотел участвовать в парикмахерских конкурсах. Но мне все говорили, что с моим талантом я должен появляться на соревнованиях. Но, слава богу, я избежал этот путь. Однако в свое время мне предлагали обратиться к нем и состояться в Москве как парикмахеру. Когда я приехал в Москву в 1994 году, попытался. Собрался и поехал, но сел не на тот троллейбус, он увез меня в другом направлении – я посчитал это знаком. Спустя три года нас судьба все равно свела, я был уже востребованным парикмахером, работал со звездами. Но рассказал ей эту историю", – рассказал эксперт моды. Долорес Кондрашова умерла 23 января, ей было 86 лет. Она была самым известным парикмахером СССР, а затем и России. Ее самый звездный ученик – Сергей Зверев.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

владислав лисовец, сергей зверев (стилист), россия