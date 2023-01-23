Умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова
Легенда парикмахерского искусства Долорес Кондрашова умерла на 87-м году жизни
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Скончалась самый известный парикмахер СССР и России Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет.
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в медиабанкДолорес Кондрашова во время подготовки одной из моделей к показу причесок и макияжа, получивших медали на конкурсе парикмахеров "Кубок Дружбы" в Польше
Долорес Кондрашова во время подготовки одной из моделей к показу причесок и макияжа, получивших медали на конкурсе парикмахеров "Кубок Дружбы" в Польше
"С ней было уютно даже молчать. Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина парикмахерское ремесло превратила в искусство! Создала империю красоты в нашей стране! Талантливая, труженица, смелая, трогательная, харизматичная. Одна на миллион! Долорес Кондрашова ушла навсегда. Горе", – поделилась Оксана Пушкина в своей соцсети.
Также свои соболезнования выразил Вячеслав Манучаров.
"Ушла легенда парикмахерского искусства, которая была и еще личностью невероятного масштаба с огромным добрым сердцем. Таких людей, как она, я больше не знаю. Но я точно знаю, что имя Долорес будет жить в памяти её друзей и армии учеников, которым она подарила профессию. Прощайте, любимая Долочка!" – отреагировал ведущий в своем Telegram-канале.
Один из самых известных учеников бизнесвумен Сергей Зверев также поделился новостью о смерти Кондрашовой в своей соцсети. Однако он никак не прокомментировал случившееся.
Долорес Кондрашова – парикмахер, дизайнер, предприниматель и педагог. Она получила звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 1997 году бизнесвумен открыла первую в России Академию парикмахерского искусства. Кроме того, она создала фестиваль "Мир красоты" для специалистов в области бьюти-индустрии.
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