https://ria.ru/20230123/kondrashova-1846723971.html

Умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова

Умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова - РИА Новости, 23.01.2023

Умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова

Скончалась самый известный парикмахер СССР и России Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:22

2023-01-23T11:22

2023-01-23T11:22

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Скончалась самый известный парикмахер СССР и России Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет.Также свои соболезнования выразил Вячеслав Манучаров. Один из самых известных учеников бизнесвумен Сергей Зверев также поделился новостью о смерти Кондрашовой в своей соцсети. Однако он никак не прокомментировал случившееся. Долорес Кондрашова – парикмахер, дизайнер, предприниматель и педагог. Она получила звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". В 1997 году бизнесвумен открыла первую в России Академию парикмахерского искусства. Кроме того, она создала фестиваль "Мир красоты" для специалистов в области бьюти-индустрии. Ранее умер режиссер клипа Queen "Богемская рапсодия" Брюс Говерс. Ему было 82 года.

https://ria.ru/20230112/bek-1844311122.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, стиль, мода, знаменитости