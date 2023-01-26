https://ria.ru/20230126/klassy-1847712000.html

В школах Ленобласти продолжат создавать инженерные классы

В школах Ленобласти продолжат создавать инженерные классы - РИА Новости, 26.01.2023

В школах Ленобласти продолжат создавать инженерные классы

Осенью в третьей по счету школе Ленинградской области откроются инженерные классы, на базе которых будут готовить квалифицированные кадры для обеспечения... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:03

2023-01-26T20:03

2023-01-26T20:03

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Осенью в третьей по счету школе Ленинградской области откроются инженерные классы, на базе которых будут готовить квалифицированные кадры для обеспечения технологического суверенитета страны, сообщил губернатор Александр Дрозденко на выездном совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ).По его словам, в сентябре в Тосненской школе номер 4 откроется четыре инженерных класса, в которых школьники смогут пройти начальную профессиональную подготовку по специальности "судостроение". На закупку оборудования в новые классы из бюджета в текущем году направлены 28 миллионов рублей."Проект позволяет уже со школы начать подготовку квалифицированных кадров, которые будут обеспечивать технологический суверенитет России. Сегодня мы успешно вступаем в борьбу за такие кадры. Наш пилотный проект по созданию таких классов в Сосново показал очень высокую востребованность со стороны школьников и родителей", ― сказал Дрозденко.В пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2021 году между главой Ленинградской области и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным было подписано соглашение о создании инженерных классов. Тогда же в школе в Сосново были открыты первые инженерные классы. В 2022 году еще четыре класса были открыты в Выборге. В этом году из областного бюджета выделяется 24 миллиона рублей на их дооснащение.

https://ria.ru/20221228/itogi-1841937768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, александр дрозденко