В школах Ленобласти продолжат создавать инженерные классы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Осенью в третьей по счету школе Ленинградской области откроются инженерные классы, на базе которых будут готовить квалифицированные кадры для обеспечения технологического суверенитета страны, сообщил губернатор Александр Дрозденко на выездном совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ).
По его словам, в сентябре в Тосненской школе номер 4 откроется четыре инженерных класса, в которых школьники смогут пройти начальную профессиональную подготовку по специальности "судостроение". На закупку оборудования в новые классы из бюджета в текущем году направлены 28 миллионов рублей.
"Проект позволяет уже со школы начать подготовку квалифицированных кадров, которые будут обеспечивать технологический суверенитет России. Сегодня мы успешно вступаем в борьбу за такие кадры. Наш пилотный проект по созданию таких классов в Сосново показал очень высокую востребованность со стороны школьников и родителей", ― сказал Дрозденко.
В пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2021 году между главой Ленинградской области и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным было подписано соглашение о создании инженерных классов. Тогда же в школе в Сосново были открыты первые инженерные классы. В 2022 году еще четыре класса были открыты в Выборге. В этом году из областного бюджета выделяется 24 миллиона рублей на их дооснащение.
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