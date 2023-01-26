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Кириенко назвал происходящие изменения в мире временем возможностей - РИА Новости, 26.01.2023
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Кириенко назвал происходящие изменения в мире временем возможностей
Кириенко назвал происходящие изменения в мире временем возможностей - РИА Новости, 26.01.2023
Кириенко назвал происходящие изменения в мире временем возможностей
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уверен, что все необратимые и глобальные изменения, которые сейчас происходят в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:15
2023-01-26T12:15
технологии
общество
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уверен, что все необратимые и глобальные изменения, которые сейчас происходят в мире, это время возможностей для России. "Если мы говорим про будущее, понятно, что в мире, который так быстро меняется, а все, что происходит сейчас это глобальные изменения в мире, это изменения необратимые. Нельзя просто переждать, они происходят на наших глаза, а любые масштабные изменения - это всегда время вызова, но и время возможностей, время возможностей для России, для каждого из вас", - заявил Кириенко в ходе учредительной конференции "Сила - в знании". Он напомнил о площадке "Россия - страна возможностей". "Наш президент не раз говорил, что в России каждый человек талантлив, а задача государства помочь этот талант реализовать", - подчеркнул Кириенко. Также он отметил роль наставников в успехе человека. "Единственный способ, чтобы опыт, знания, навыки не пропали - это передавать их следующему поколению", - добавил Кириенко.
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технологии, общество, сергей кириенко, россия
Технологии, Общество, Сергей Кириенко, Россия
12:15 26.01.2023
 
Кириенко назвал происходящие изменения в мире временем возможностей

Кириенко назвал происходящие глобальные изменения в мире временем возможностей для России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уверен, что все необратимые и глобальные изменения, которые сейчас происходят в мире, это время возможностей для России.
"Если мы говорим про будущее, понятно, что в мире, который так быстро меняется, а все, что происходит сейчас это глобальные изменения в мире, это изменения необратимые. Нельзя просто переждать, они происходят на наших глаза, а любые масштабные изменения - это всегда время вызова, но и время возможностей, время возможностей для России, для каждого из вас", - заявил Кириенко в ходе учредительной конференции "Сила - в знании".
Он напомнил о площадке "Россия - страна возможностей". "Наш президент не раз говорил, что в России каждый человек талантлив, а задача государства помочь этот талант реализовать", - подчеркнул Кириенко.
Также он отметил роль наставников в успехе человека. "Единственный способ, чтобы опыт, знания, навыки не пропали - это передавать их следующему поколению", - добавил Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 18:50
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками
 
ТехнологииОбществоСергей КириенкоРоссия
 
 
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