02:13 26.01.2023 (обновлено: 02:27 26.01.2023)
В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ
Посольство России: задержание отправившего взрывчатку испанца показывает русофобию СМИ
© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 26 янв - РИА Новости. Задержание испанца, предположительно, отправившего письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, продемонстрировало русофобский характер некоторых западных СМИ, обратило внимание посольство России в Испании.
"Комментарий посольства России в Испании по поводу очередного разоблачения пропагандистского и русофобского характера некоторых западных СМИ. Мы разделяем показательную реакцию читателей испанской прессы, когда они узнали, что обвинения в адрес России в рассылке писем со взрывчаткой, так активно распространяемые в Испании, были опровергнуты: одни высмеивают антироссийскую пропаганду, другие считают, что полностью утратили доверие к СМИ", — говорится в релизе.
Уже в среду был задержан одинокий 74-летний мужчина из провинции Бургос, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок.
Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
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