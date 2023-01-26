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В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
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В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ
В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ
Задержание испанца, предположительно, отправившего письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, продемонстрировало русофобский характер... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T02:13
2023-01-26T02:27
в мире
педро санчес
россия
испания
украина
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МАДРИД, 26 янв - РИА Новости. Задержание испанца, предположительно, отправившего письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, продемонстрировало русофобский характер некоторых западных СМИ, обратило внимание посольство России в Испании. На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Уже в среду был задержан одинокий 74-летний мужчина из провинции Бургос, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
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в мире, педро санчес, россия, испания, украина
В мире, Педро Санчес, Россия, Испания, Украина
02:13 26.01.2023 (обновлено: 02:27 26.01.2023)
 
В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ

Посольство России: задержание отправившего взрывчатку испанца показывает русофобию СМИ

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в Мадриде
Испанские полицейские в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 26 янв - РИА Новости. Задержание испанца, предположительно, отправившего письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, продемонстрировало русофобский характер некоторых западных СМИ, обратило внимание посольство России в Испании.
"Комментарий посольства России в Испании по поводу очередного разоблачения пропагандистского и русофобского характера некоторых западных СМИ. Мы разделяем показательную реакцию читателей испанской прессы, когда они узнали, что обвинения в адрес России в рассылке писем со взрывчаткой, так активно распространяемые в Испании, были опровергнуты: одни высмеивают антироссийскую пропаганду, другие считают, что полностью утратили доверие к СМИ", — говорится в релизе.
На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось.
Уже в среду был задержан одинокий 74-летний мужчина из провинции Бургос, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок.
Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 17:19
Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали
 
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