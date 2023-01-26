https://ria.ru/20230126/ispaniya-1847474850.html

В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ

В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ - РИА Новости, 26.01.2023

В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ

Задержание испанца, предположительно, отправившего письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, продемонстрировало русофобский характер... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T02:13

2023-01-26T02:13

2023-01-26T02:27

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МАДРИД, 26 янв - РИА Новости. Задержание испанца, предположительно, отправившего письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, продемонстрировало русофобский характер некоторых западных СМИ, обратило внимание посольство России в Испании. На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Уже в среду был задержан одинокий 74-летний мужчина из провинции Бургос, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.

https://ria.ru/20221201/posylka-1835657507.html

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в мире, педро санчес, россия, испания, украина