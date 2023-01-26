https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха - РИА Новости, 26.01.2023
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха
Армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что власти этой страны добиваются "исхода армян" из Нагорного Карабаха путем экономического и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:35
2023-01-26T11:35
2023-01-26T11:35
ситуация в нагорном карабахе
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
нагорный карабах
армения
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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что власти этой страны добиваются "исхода армян" из Нагорного Карабаха путем экономического и психологического давления, используя Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией. "По имеющейся у нас информации, план Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян Нагорного Карабаха, а затем снова закрыть и открыть на несколько дней. И так до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его мнению, это является политикой этнической чистки, которая "становится все более очевидной и для международного сообщества". "Но исход армян из Нагорного Карабаха - не единственная цель Азербайджана. Этими провокационными действиями Азербайджан стремится сорвать повестку мира, процесс мирных переговоров и спровоцировать новую войну в регионе", - считает Пашинян. При этом он призвал к сдержанности, исключению риторики и действий, противоречащих повестке, тем более представителями государственной власти. Премьер добавил, что армянская сторона привержена мирной повестке и провокации не смогут отвлечь от нее. "Мирному урегулированию проблем в регионе нет альтернативы", - сказал глава правительства. Власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана", и Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией. Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
https://ria.ru/20230119/koridor-1846040224.html
https://ria.ru/20230111/mirotvortsy-1844087099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, нагорный карабах, армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха и спровоцировать войну
ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что власти этой страны добиваются "исхода армян" из Нагорного Карабаха путем экономического и психологического давления, используя Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией.
"По имеющейся у нас информации, план Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян Нагорного Карабаха, а затем снова закрыть и открыть на несколько дней. И так до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах", - сказал Пашинян на заседании правительства.
По его мнению, это является политикой этнической чистки, которая "становится все более очевидной и для международного сообщества".
"Но исход армян из Нагорного Карабаха - не единственная цель Азербайджана. Этими провокационными действиями Азербайджан стремится сорвать повестку мира, процесс мирных переговоров и спровоцировать новую войну в регионе", - считает Пашинян.
При этом он призвал к сдержанности, исключению риторики и действий, противоречащих повестке, тем более представителями государственной власти. Премьер добавил, что армянская сторона привержена мирной повестке и провокации не смогут отвлечь от нее. "Мирному урегулированию проблем в регионе нет альтернативы", - сказал глава правительства.
Власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева
, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана", и Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией.
Минобороны России
сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт
- Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США
. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва
предложила Баку и Еревану
следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.