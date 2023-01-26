https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха

Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха - РИА Новости, 26.01.2023

Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха

Армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что власти этой страны добиваются "исхода армян" из Нагорного Карабаха путем экономического и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:35

2023-01-26T11:35

2023-01-26T11:35

ситуация в нагорном карабахе

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

нагорный карабах

армения

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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что власти этой страны добиваются "исхода армян" из Нагорного Карабаха путем экономического и психологического давления, используя Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией. "По имеющейся у нас информации, план Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян Нагорного Карабаха, а затем снова закрыть и открыть на несколько дней. И так до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его мнению, это является политикой этнической чистки, которая "становится все более очевидной и для международного сообщества". "Но исход армян из Нагорного Карабаха - не единственная цель Азербайджана. Этими провокационными действиями Азербайджан стремится сорвать повестку мира, процесс мирных переговоров и спровоцировать новую войну в регионе", - считает Пашинян. При этом он призвал к сдержанности, исключению риторики и действий, противоречащих повестке, тем более представителями государственной власти. Премьер добавил, что армянская сторона привержена мирной повестке и провокации не смогут отвлечь от нее. "Мирному урегулированию проблем в регионе нет альтернативы", - сказал глава правительства. Власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана", и Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией. Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230119/koridor-1846040224.html

https://ria.ru/20230111/mirotvortsy-1844087099.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, нагорный карабах, армения