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IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников - РИА Новости, 26.01.2023
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IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников
IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников - РИА Новости, 26.01.2023
IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников
Американская International Business Machines (IBM) сократит свой штат на 1,5%, что составляет примерно 3,9 тысячи человек, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:29
2023-01-26T08:29
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская International Business Machines (IBM) сократит свой штат на 1,5%, что составляет примерно 3,9 тысячи человек, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh). "Сокращения затронут приблизительно 3 900 человек, сказал финансовый директор Джеймс Кавано в интервью в среду. Сокращения сосредоточатся на работниках, оставшихся после выделения (из IBM – ред.) компаний Kyndryl и Watson Health, и будут стоить компании примерно 300 миллионов долларов", - передает агентство. Общее число сотрудников компании, по словам Кавано, составляет 260 тысяч человек. Таким образом, сокращения коснутся 1,5% штата. При этом финдиректор компании добавил, что IBM продолжит наем сотрудников в секторах с более высокими темпами роста. В ночь на четверг IBM также опубликовала свои финансовые результаты. По итогам года чистая прибыль компании упала в три с половиной раза, до 1,6 миллиарда долларов, выручка, напротив, выросла на 5,5% и составила 60,5 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль IBM увеличилась на 16,2%, до 2,7 миллиарда долларов, выручка же незначительно сократилась, до 16,7 миллиарда, но оказалась выше прогноза в 16,1 миллиарда долларов. Акции IBM после закрытия основных торгов дешевели почти на 2%. International Business Machines - американская компания, производящая аппаратное и программное обеспечение. Компания ведет деятельность более чем в 175 странах.
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IBM, В мире, США
08:29 26.01.2023
 
IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников

Блумберг: IBM сократит около 3,9 тысячи сотрудников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСтенд компании IBM
Стенд компании IBM - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании IBM. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская International Business Machines (IBM) сократит свой штат на 1,5%, что составляет примерно 3,9 тысячи человек, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh).
"Сокращения затронут приблизительно 3 900 человек, сказал финансовый директор Джеймс Кавано в интервью в среду. Сокращения сосредоточатся на работниках, оставшихся после выделения (из IBM – ред.) компаний Kyndryl и Watson Health, и будут стоить компании примерно 300 миллионов долларов", - передает агентство. Общее число сотрудников компании, по словам Кавано, составляет 260 тысяч человек. Таким образом, сокращения коснутся 1,5% штата.
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При этом финдиректор компании добавил, что IBM продолжит наем сотрудников в секторах с более высокими темпами роста.
В ночь на четверг IBM также опубликовала свои финансовые результаты. По итогам года чистая прибыль компании упала в три с половиной раза, до 1,6 миллиарда долларов, выручка, напротив, выросла на 5,5% и составила 60,5 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль IBM увеличилась на 16,2%, до 2,7 миллиарда долларов, выручка же незначительно сократилась, до 16,7 миллиарда, но оказалась выше прогноза в 16,1 миллиарда долларов.
Акции IBM после закрытия основных торгов дешевели почти на 2%.
International Business Machines - американская компания, производящая аппаратное и программное обеспечение. Компания ведет деятельность более чем в 175 странах.
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