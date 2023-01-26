https://ria.ru/20230126/ibm-1847488197.html

IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников

IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников - РИА Новости, 26.01.2023

IBM сократит почти четыре тысячи сотрудников

Американская International Business Machines (IBM) сократит свой штат на 1,5%, что составляет примерно 3,9 тысячи человек, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:29

2023-01-26T08:29

2023-01-26T08:29

ibm

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793747384_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3924a25f19128b8264c82fe59e4828d4.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская International Business Machines (IBM) сократит свой штат на 1,5%, что составляет примерно 3,9 тысячи человек, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh). "Сокращения затронут приблизительно 3 900 человек, сказал финансовый директор Джеймс Кавано в интервью в среду. Сокращения сосредоточатся на работниках, оставшихся после выделения (из IBM – ред.) компаний Kyndryl и Watson Health, и будут стоить компании примерно 300 миллионов долларов", - передает агентство. Общее число сотрудников компании, по словам Кавано, составляет 260 тысяч человек. Таким образом, сокращения коснутся 1,5% штата. При этом финдиректор компании добавил, что IBM продолжит наем сотрудников в секторах с более высокими темпами роста. В ночь на четверг IBM также опубликовала свои финансовые результаты. По итогам года чистая прибыль компании упала в три с половиной раза, до 1,6 миллиарда долларов, выручка, напротив, выросла на 5,5% и составила 60,5 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль IBM увеличилась на 16,2%, до 2,7 миллиарда долларов, выручка же незначительно сократилась, до 16,7 миллиарда, но оказалась выше прогноза в 16,1 миллиарда долларов. Акции IBM после закрытия основных торгов дешевели почти на 2%. International Business Machines - американская компания, производящая аппаратное и программное обеспечение. Компания ведет деятельность более чем в 175 странах.

https://ria.ru/20230118/microsoft-1845634940.html

https://ria.ru/20230125/ingenico-1847376395.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ibm, в мире, сша