https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html
На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных
На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных - РИА Новости, 26.01.2023
На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных
Минцифры РФ разрабатывают функционал, который позволит удалять свои персональные данные через "Госуслуги" с сервисов, куда они были предоставлены гражданином,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:04
2023-01-26T13:04
2023-01-26T13:15
общество
технологии
антон горелкин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разрабатывают функционал, который позволит удалять свои персональные данные через "Госуслуги" с сервисов, куда они были предоставлены гражданином, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). "Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные", - отметил политик в видеоинтервью, говоря о возможности удаления своей биометрии. Разработкой функционала сейчас занимается Минцифры, добавил он. Госдума в декабре приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Согласно закону, отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".
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общество, технологии, антон горелкин, россия, госдума рф, единая россия, госуслуги
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Госуслуги
13:04 26.01.2023 (обновлено: 13:15 26.01.2023)
На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных
Минцифры прорабатывает возможность удаления персональных данных через "Госуслуги"
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разрабатывают функционал, который позволит удалять свои персональные данные через "Госуслуги" с сервисов, куда они были предоставлены гражданином, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные", - отметил политик в видеоинтервью, говоря о возможности удаления своей биометрии.
Разработкой функционала сейчас занимается Минцифры, добавил он.
Госдума в декабре приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Согласно закону, отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".