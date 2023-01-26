https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html

На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных

На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных - РИА Новости, 26.01.2023

На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных

Минцифры РФ разрабатывают функционал, который позволит удалять свои персональные данные через "Госуслуги" с сервисов, куда они были предоставлены гражданином,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:04

2023-01-26T13:04

2023-01-26T13:15

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технологии

антон горелкин

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госуслуги

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разрабатывают функционал, который позволит удалять свои персональные данные через "Госуслуги" с сервисов, куда они были предоставлены гражданином, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). "Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные", - отметил политик в видеоинтервью, говоря о возможности удаления своей биометрии. Разработкой функционала сейчас занимается Минцифры, добавил он. Госдума в декабре приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Согласно закону, отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".

https://ria.ru/20230113/avto-1844580012.html

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общество, технологии, антон горелкин, россия, госдума рф, единая россия, госуслуги